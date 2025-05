Le ras-le-bol général des joueurs de Call of Duty face à la triche pourrait bien être en partie calmé. En effet, Activision, l'éditeur du FPS le plus populaire à travers le monde, a décidé de ne plus uniquement sanctionner les tricheurs utilisant des logiciels spécialisés sur ses titres, mais de s'attaquer également à un autre mal grandissant: le matériel dédié à la triche. Le fameux Cronus Zen est un accessoire USB externe emblématique de la triche dans les jeux en ligne en permettant de modifier les commandes pour obtenir des avantages comme une visée parfaite ou l'absence de recul, l'outil est critiqué par les joueurs depuis des années et il pourrait vivre ses dernières heures. Les utilisateurs de ces boitiers, qui passaient jusqu'ici sous les radars des dispositifs antitriche de Call of Duty pourraient être prochainement sanctionnés.

L'arsenal juridique d'Activision en action

Activision ne compte pas y aller avec le dos de la cuillère afin de prouver son engagement à assainir la situation de façon durable et sans aucune pitié avec les tricheurs. Des mises en demeure ont été envoyées aux fabricants et principaux distributeurs du Cronus Zen. L'objectif est simple : stopper net la production et la vente de ces dispositifs qui faussent les parties sur Call of Duty. Et si ces avertissements ne suffisent pas, l'éditeur américain est prêt à passer à l'étape suivante : les poursuites judiciaires. Ce n'est pas une première pour Activision, qui a déjà fait condamner par le passé des créateurs de logiciels de triche. Mais s'attaquer au matériel, c'est un autre niveau d'engagement.

Notons qu'Activision n'est pas seul dans ce combat : depuis quelques mois, PlayStation et Sony tentent également de trouver des solutions pour bloquer ce type de boitiers externes qui modifient les commandes pour offrir des avantages en jeu. Si dans le fond, chacun est libre de faire ce qu'il souhaite dans ses parties, la situation n'est pas la même lors des parties en multijoueur et l'équité doit s'imposer entre les joueurs, même si le concept est bousculé lors des parties crossplay qui font s'affronter joueurs console et joueurs PC.

La communauté Call of Duty respire (un peu)

Cette annonce, vous vous en doutez, a fait l'effet d'une petite bombe dans la communauté. Voir enfin des actions concrètes contre ces facilitateurs de triche redonne un peu d'espoir. Car qui n'a jamais pesté contre un adversaire aux réflexes inhumains sur Call of Duty ? L'utilisation massive du Cronus Zen et de ses équivalents a un impact désastreux sur l'équilibre du jeu mais aussi sur la réputation du titre, sa communauté et son éditeur. D'autres grands noms du jeu vidéo, comme Epic Games ou Ubisoft, ont eux aussi déclaré la guerre à ces appareils.

On voit ainsi se multiplier les avertissements sur les sites de revente de Cronus quant aux risques à utiliser le dispositif avec d'autres titres que Call of Duty comme Rocket League ou Fortnite par exemple. Un front commun se dessine-t-il enfin contre l'accessoire ?

Activision a déjà prévenu : si l'utilisation d'un Cronus Zen en jeu venait à être repérée, les sanctions s'annoncent sévères avec un bannissement du compte de joueur s'il s'agit d'une première fois, ou plus largement, de l'ensemble du système utilisé pour jouer (console ou PC).

Vers des parties enfin équitables ?

Alors, cette offensive d'Activision sonne-t-elle le glas du Cronus Zen et de la triche matérielle ? Il est sans doute trop tôt pour crier victoire. Même si Activision venait à réussir à bloquer la vente de Cronus sur certains sites, un réseau secondaire prendrait rapidement le relais... Et quand bien même, les milliers ou millions de Cronus Zen déjà entre les mains des joueurs continueront de poser problème... La seule parade efficace serait pour Activision et d'autres éditeurs de joindre leurs efforts pour parvenir à mettre au point un système de détection efficace de l'utilisation de ce type d'appareils, ou de se rapprocher des fabricants de consoles et d'accessoires pour intégrer des systèmes de détection de périphériques annexes sur les consoles ou entre la console et les manettes.

Néanmoins, cette volonté affichée de s'attaquer au portefeuille des fabricants est un signal fort. L'objectif ultime pour Activision est de garantir une expérience de jeu où seul le talent compte.