Les chiffres financiers d’Activision ont été dévoilés et montrent clairement que le PC rapporte plus d’argent que les consoles de jeu vidéo.

Des résultats financiers à répartir entre PC, consoles et mobiles

Selon ce rapport financier, le PC a ainsi rapporté près de 27 millions de dollars de plus que les consoles au début de l’année 2023. En seulement trois mois, l'éditeur a généré pas moins de 666 millions de dollars grâce aux ordinateurs, contre "seulement" 639 millions de dollars pour les consoles. Ce qui représente une augmentation de 74 % par rapport au premier trimestre 2022 pour le seul secteur du PC, qui est donc en forte croissance. A noter que cette performance est une première pour le secteur du PC.

Toutefois ce résultat est encore meilleur sur smartphone, car c'est bien le mobile qui reste le leader en termes de revenus générés pour Activision, grâce à de nombreux jeux mobiles comme par exemple Candy Crush Jelly Saga, qui ont généré pas moins de 900 millions de dollars de recettes.

Selon Activision, cette forte hausse des bénéfices est due à des titres phares comme Call of Duty, Overwatch 2, World of Warcraft : DragonFlight et bien entendu Diablo Immortal, qui ne sont pas tous disponibles sur consoles. Cependant, la sortie de Diablo IV le 6 juin 2023 pourrait permettre aux ventes de consoles PlayStation ou Xbox de revenir en haut du podium.

Diablo IV est très attendu par les fans de la série, car le troisième épisode est sorti en 2012 et l'opus free-to-play n'a pas réussi à convaincre. Dans ce quatrième épisode, les joueurs devront empêcher le retour de Lilith, fille de Mephisto et mère du monde Sanctuaire, en terminant la campagne principale et en atteignant le niveau 45. Mais le jeu ne s'arrêtera pas là, car le niveau 50 débloquera les fameux points de Parangon et d'autres activités de fin de partie sur lesquelles les développeurs travaillent encore.

