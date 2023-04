Aujourd'hui, les adaptateurs USB sont de plus en plus utilisés notamment pour donner la possibilité d'utiliser divers périphériques qui sont en USB-A, mais aussi en USB-C, ou encore pour étendre son écran principal à un autre affichage via un câble HDMI. Du simple hub USB aux adaptateurs multioutput, il y en a pour tous les gouts.

Commençons par le Hub USB Jstoo 5 en 1. Cette multiprise USB 3.0 possède 2 ports USB 2.0 et une connectique USB 3.0 à 5 Gbps. Il intègre également 2 ports afin de pouvoir lire des cartes SD ou micro-SD. Vous pourrez donc connecter tout ce que vous souhaitez, de l'imprimante à la clé USB, en passant par la souris.

Ce Hub USB Jstoo 5 en 1 est vendu 9,58 € au lieu de 12,99 € soit 26% de réduction chez Amazon. La livraison est gratuite sous 7 jours.

