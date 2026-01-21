Adobe poursuit son offensive dans le domaine de l'IA en intégrant de nouveaux outils au sein d'Acrobat. Ces fonctionnalités, désormais disponibles dans l'offre premium Acrobat Studio, doivent automatiser et simplifier des tâches complexes.

Générer des présentations depuis un PDF

Generate Presentation permet de transformer un ensemble de documents en un diaporama visuel. En regroupant des fichiers dans un espace de travail collaboratif nommé PDF Spaces, l'utilisateur peut demander à l'assistant IA de concevoir une présentation. L'IA génère d'abord un plan entièrement éditable qui sert de base au projet.

Ensuite, grâce à l'intégration avec Adobe Express, il est possible de choisir parmi des milliers de modèles, d'appliquer un thème de marque ou d'ajouter des images provenant de la banque Adobe Stock.

L'ensemble du processus est conçu pour être rapide et ne nécessite aucune expertise en design.

Générer des podcasts personnalisés

L'autre nouveauté est Generate Podcast. Cette fonctionnalité ne crée pas un podcast au sens traditionnel, mais plutôt un résumé audio d'un ou plusieurs documents.

Elle est pensée pour permettre d'assimiler de longs rapports, des transcriptions de réunions ou des guides éducatifs en mode mains libres, par exemple lors d'un trajet pour se préparer à une réunion.

Uniquement en anglais pour le moment, l'outil s'appuie sur un modèle GPT de Microsoft pour la transcription et un modèle vocal de Google. Des technologies qui pourraient évoluer à l'avenir.

De nouvelles capacités d'édition par IA

Adobe simplifie l'édition des PDF grâce à son assistant IA. Les utilisateurs peuvent formuler des requêtes en langage naturel pour effectuer des actions.

Il est par exemple possible de demander à l'IA de supprimer toutes les images d'un document, ou de trouver et remplacer un mot spécifique à travers plusieurs pages.

Cette approche conversationnelle couvre une douzaine d'actions, incluant la suppression de pages, l'ajout de signatures électroniques ou la protection par mot de passe.