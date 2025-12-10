Adobe lance de nouvelles applications pour Photoshop, Express et Acrobat directement accessibles depuis l'interface de ChatGPT. Cette intégration permet aux 800 millions d'utilisateurs du chatbot d'OpenAI de modifier des images, de concevoir des documents graphiques ou de manipuler des fichiers PDF.

L'accès aux fonctionnalités est gratuit et disponible à l'échelle mondiale sur les versions web, pour ordinateur et iOS de ChatGPT, tandis que le déploiement est progressif sur Android.

Quelles sont les fonctionnalités proposées ?

Les applications Adobe pour ChatGPT ne répliquent pas l'intégralité des applications natives. Elles se concentrent sur les tâches les plus courantes.

Avec l'application Photoshop, les utilisateurs de ChatGPT peuvent recadrer, flouter un arrière-plan, ajuster des paramètres comme la luminosité, le contraste et l'exposition, ou encore appliquer des effets créatifs. L'interface peut même proposer des curseurs de réglage pour un contrôle plus fin.

Adobe Express permet de générer et de personnaliser des designs comme des affiches ou des publications pour les réseaux sociaux, en piochant dans une bibliothèque de modèles.

Enfin, l'intégration d'Acrobat offre la possibilité de fusionner, compresser ou convertir des documents en PDF, d'extraire du texte et de masquer des informations sensibles, le tout sans quitter la conversation avec ChatGPT.

Comment cette intégration fonctionne-t-elle ?

Pour initier une action, l'utilisateur doit simplement mentionner le nom de l'application dans son prompt, par exemple : " Adobe Photoshop, aide-moi à flouter l'arrière-plan de cette image ".

Le système s'appuie sur le Model Context Protocol (MCP) qui permet à ChatGPT d'interpréter l'intention de l'utilisateur et d'appeler les bons outils. Selon Adobe, il s'agit de " rendre la créativité accessible à tous dans ChatGPT ".

Pour les utilisateurs souhaitant plus de contrôle, une passerelle est prévue afin de basculer facilement vers les applications natives d'Adobe et reprendre le projet là où il a été laissé.

Une surprise de la part d'Adobe

Les applications intégrées dans ChatGPT ont fait leur apparition en octobre dernier avec une poignée de partenaires pour OpenAI, dont Adobe ne faisait pas partie à l'époque. " Les applications Adobe pour ChatGPT mettent les outils emblématiques à la portée de publics qui découvrent peut-être ses solutions pour la première fois ", écrit Adobe.

Adobe ne rechigne pas à user de l'IA générative pour attirer davantage d'utilisateurs dans ses solutions. Un passage par ChatGPT est assez surprenant, sans savoir s'il existe un accord pour un partage de revenus.