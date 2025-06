Les photos de nos smartphones sont incroyables. Mais elles sont aussi souvent trop parfaites, trop artificielles, avec des couleurs sur-saturées et un lissage excessif. Et si les créateurs du meilleur appareil photo de smartphone de son époque venaient corriger le tir ? C'est la promesse de Project Indigo, une nouvelle application photo pour iPhone, lancée en secret par Adobe et développée par l'équipe qui a fait le succès des premiers Google Pixel.

Quelle est la promesse de Project Indigo ?

L'application Project Indigo part d'un constat simple : beaucoup de photographes, amateurs comme experts, en ont assez du "look smartphone". L'objectif n'est pas de proposer une photo sans aucun traitement, mais une photo avec un traitement plus juste et plus naturel, proche de ce que produirait un véritable appareil photo reflex (SLR). Comme l'expliquent ses créateurs, Marc Levoy et Florian Kainz, "notre espoir est qu'Indigo séduise les photographes qui veulent un rendu naturel de type reflex pour leurs photos."

Comment cette application améliore-t-elle la qualité des photos ?

La magie se trouve dans la "photographie computationnelle", une technique que les créateurs de l'application ont popularisée chez Google. Au lieu de prendre une seule photo, Project Indigo capture une rafale allant jusqu'à 32 images très rapidement, toutes légèrement sous-exposées. Il les fusionne ensuite intelligemment pour créer une image finale. Le résultat est double :

Moins de "bruit" numérique dans les zones sombres de l'image.

Plus de détails conservés dans les zones très lumineuses, comme un ciel, qui ne sont plus "brûlées".

Cette technique de pointe est même appliquée aux fichiers RAW (DNG), une prouesse que la plupart des autres applications ne font pas. Elle permet aussi d'améliorer drastiquement la qualité du zoom numérique.

À qui s'adresse cette nouvelle application ?

À tout le monde, des débutants aux professionnels. Pour les photographes experts, elle offre des contrôles manuels complets (ISO, vitesse, mise au point, balance des blancs...) dignes d'un appareil photo traditionnel, ainsi qu'un mode "Pose Longue" créatif. Pour les amateurs, elle permet d'obtenir des photos de bien meilleure qualité, plus naturelles, sans se soucier des réglages. Et comme c'est un produit Adobe, l'intégration avec Lightroom Mobile est parfaite pour ceux qui aiment retoucher leurs clichés.

Combien coûte Project Indigo et sur quels iPhone fonctionne-t-il ?

L'application est entièrement gratuite et, chose rare pour Adobe, elle ne nécessite pas de compte pour être utilisée. Elle est compatible avec les iPhone Pro à partir du 12 Pro, et avec tous les modèles non-Pro à partir de l'iPhone 14. Une version pour Android est également prévue pour plus tard.

Qui sont les créateurs de cette application ?

L'application a été développée par une équipe d'Adobe Labs menée par Marc Levoy. Ce nom est une légende dans le monde de la photo sur smartphone. C'est l'un des ingénieurs principaux qui a développé l'approche de la "photographie computationnelle" ayant fait le succès et la réputation des appareils photo des premiers Google Pixel.

Est-ce que cela remplace l'application Appareil Photo par défaut ?

C'est une alternative plus experte. Pour la photo rapide de tous les jours, l'application native de l'iPhone reste la plus simple. Project Indigo est pensée pour les moments où l'on souhaite prendre son temps pour capturer une image de la meilleure qualité possible, avec un rendu plus artistique et un contrôle total sur les réglages.