C'est le serpent de mer de la tech depuis des années. Le fantasme de tous les fans d'Apple. L'iPhone pliant, maintes fois annoncé par la rumeur, semblait ne jamais devoir arriver. Mais les choses s'accélèrent. Selon l'un des analystes les plus fiables de l'écosystème Apple, la machine serait bel et bien lancée, et la production sur le point de commencer pour une sortie en 2026.

Que sait-on de ce futur iPhone pliant ?

L'information principale vient de l'analyste Ming-Chi Kuo, connu pour sa fiabilité concernant la chaîne d'approvisionnement d'Apple. Selon lui, le projet est désormais bien avancé. La partie la plus complexe, l'écran, serait même déjà validée. C'est le grand rival, Samsung, via sa filiale Samsung Display, qui aurait la charge de produire 7 à 8 millions de dalles pliables pour 2026. En revanche, un autre élément crucial, la charnière, ne serait pas encore finalisé. Apple prendrait son temps pour perfectionner ce mécanisme, souvent pointé du doigt sur les modèles concurrents.

Pourquoi Apple se lance-t-il maintenant sur ce marché ?

La réponse est stratégique. Alors que ses concurrents comme Samsung ou Huawei sont sur le marché des pliants depuis 2019, Apple a préféré les laisser "essuyer les plâtres". Le marché des pliables reste une niche (à peine 1,5% des ventes de smartphones) et les premiers modèles ont souffert de problèmes de fiabilité, comme la fameuse pliure au milieu de l'écran. Apple arrive donc maintenant avec l'intention de proposer un produit plus abouti, mais surtout pour relancer la croissance des ventes d'iPhone, qui ont atteint un plateau depuis 2022. L'iPhone pliant sera l'argument pour convaincre les clients de passer à un modèle beaucoup plus cher.

À quel prix et pour quelle date de sortie ?

La sortie serait donc prévue pour l'année 2026. Pour le prix, il faut s'attendre à une facture très élevée. Ming-Chi Kuo parle d'un "prix premium", et les rumeurs insistantes évoquent un tarif qui pourrait dépasser les 2000 euros. Ce positionnement est cohérent avec les estimations de production. Les 15 à 20 millions d'unités qu'Apple aurait commandées ne représenteraient pas les ventes de la première année, mais celles cumulées sur l'ensemble du cycle de vie du produit. Cela confirme qu'Apple vise d'abord un marché de niche, très haut de gamme.

Cette information est-elle fiable ?

Elle provient de Ming-Chi Kuo, un analyste de TF International Securities. Il est unanimement reconnu comme l'une des sources les plus fiables au monde concernant les futurs produits d'Apple, grâce à ses contacts directs au sein de la chaîne d'approvisionnement asiatique.

Qui fabriquera l'écran de l'iPhone pliant ?

Ironiquement, ce serait le grand concurrent d'Apple, Samsung. Sa division spécialisée, Samsung Display, est le leader mondial des écrans OLED pliables et serait le fournisseur exclusif pour le lancement de cet iPhone pliant.

L'iPhone pliant va-t-il remplacer l'iPhone classique ?

Non, absolument pas dans un premier temps. Il s'agira d'un modèle de luxe, une sorte de "vitrine technologique" vendue bien plus chère, qui coexistera avec la gamme d'iPhone traditionnels. Son but est de créer un nouveau segment de marché et de tirer les revenus de la division iPhone vers le haut.