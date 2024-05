Même s'il ne s'agit pour l'instant que d'une démonstration à des fins de recherche et qu'aucune date de sortie officielle n'est encore prévue, Adobe VideoGigaGAN pourrait devenir bientôt LA solution IA révolutionnaire pour transformer les vidéos les plus anciennes et floues en une qualité HD époustouflante.

Pour montrer l'avancée des tests, Adobe a posté des exemples sur son GitHub, une plateforme où les développeurs peuvent héberger, partager et collaborer sur des projets de logiciels open source. Les résultats sont impressionnants : ils démontrent la transition d'une vidéo de qualité médiocre à une vidéo d'une grande netteté, avec des textures de peau réalistes et des détails saisissants.

VideoGigaGAN fonctionne grâce à un modèle d'IA générative, capable de deviner les détails manquants et de combler les lacunes visuelles dans les vidéos de mauvaise qualité.

De plus, cette IA peut augmenter la résolution des vidéos jusqu'à huit fois leur résolution d'origine.