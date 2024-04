Pour des fonctionnalités d'IA générative à venir ultérieurement sur l'iPhone et iOS 18, Apple négocierait avec OpenAI. Bloomberg parle d'une reprise de telles discussions, tandis que les discussions avec Google pour son modèle d'IA Gemini seraient toujours en cours.

Les négociations porteraient sur l'exploitation des technologies d'IA d'OpenAI dans le cadre d'un agent conversationnel. Il n'est toutefois pas clair si ce chatbot d'IA dans iOS 18 a vocation à remplacer Siri, ou s'il est question d'un tout nouvel assistant pour l'iPhone.

Pour l'IA générative sur l'iPhone, les rumeurs prennent de l'ampleur à l'approche de la prochaine conférence WWDC du groupe de Cupertino. Il faut y ajouter celle d'autres discussions avec Anthropic, ainsi que Baidu concernant les utilisateurs en Chine.

Plutôt flou pour le moment

Tout en œuvrant pour ses propres modèles d'IA, Apple est avisé de parer au plus pressé et de faire jouer la concurrence dans le but d'obtenir le meilleur arrangement possible. Sachant, qu'il pourrait s'agir d'un accord particulièrement lucratif.

Selon Bloomberg, Apple n'a pas pris de décision définitive au sujet de ses partenaires d'IA générative. La conclusion d'un accord n'est même pas garantie. " Il est possible qu'Apple parvienne finalement à un accord avec OpenAI et Google, ou qu'il choisisse un autre fournisseur ", écrit encore Mark Gurman.

Sans nul doute, Apple cherchera à se démarquer du côté de la protection de la vie privée. Une utilisation de l'IA générative en local grâce aux capacités de ses puces avec Neural Engine sera inévitablement un argument.