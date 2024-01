Utilisé pour l'accès Internet via ADSL (ainsi que VDSL et SDSL) et le téléphone fixe (RTC), le réseau cuivre d'Orange va être progressivement fermé. Il signera la disparition de la fameuse prise en forme de " T "qui deviendra obsolète.

Au plan national, Orange prévoit la fermeture commerciale de l'ensemble des lignes en janvier 2026. Aucun opérateur ne sera alors en mesure de proposer une offre avec technologie xDSL à de nouveaux clients. Toutes les lignes devraient être fermées techniquement à l'horizon 2030.

Après des expérimentations, c'est toutefois ce 31 janvier que la fermeture du réseau cuivre débute officiellement par lot. Répartis dans 162 communes partout en France, près de 210 000 locaux sont touchés par l'arrêt de la commercialisation de nouveaux abonnés. Début 2025, l'étape suivante sera l'arrêt du service (fermeture technique).

Des sites pour connaître le planning

Sur le même principe, de l'ordre de 950 000 locaux sur 829 communes connaîtront la fermeture commerciale début 2025, puis la fermeture technique début 2026. Par la suite, la taille des lots de locaux prendra de l'ampleur.

Le gendarme des télécoms Arcep précise que les derniers lots annuels définis par Orange pourront atteindre jusqu'à 10 millions de locaux. Pour la constitution des lots de fermeture, une communication se fait en lien avec les collectivités et les opérateurs.

Sur son site Réseau Orange, l'opérateur historique propose une carte interactive permettant de savoir si une commune est concernée par la fermeture du cuivre et à quelle échéance. Une information similaire peut également être obtenue sur un site mis en place par le gouvernement.

Si tout se passe comme prévu...

" Après 50 ans de service, le réseau cuivre est maintenant vieillissant. Il nécessite des réparations plus fréquentes, et ne permet plus une qualité de connexion Internet suffisante pour accompagner les usages du quotidien ", peut-on lire sur le site du gouvernement.

L'Avica (Association des villes et collectivités pour les communications électroniques et l'audiovisuel) attire toutefois l'attention sur un manque d'informations et le risque de locaux non raccordables à la fibre optique dans les lots de fermeture.