L’aéroport de Madrid-Barajas Adolfo Suárez marque une avancée majeure dans l’innovation aéroportuaire : il devient le tout premier à équiper l’ensemble de ses cinq terminaux de passerelles d’embarquement entièrement automatisées. Un système novateur qui attire déjà l’attention des aéroports du monde entier.

Dévoilée lors du salon Passenger Terminal Expo & Conference début avril dans la capitale espagnole, cette technologie pilotée à distance depuis des salles de contrôle utilise des caméras stéréoscopiques couplées à une intelligence artificielle. Les passerelles peuvent ainsi se déplacer et se connecter aux avions sans intervention humaine, rendant les opérations plus rapides, plus sûres et plus souples.

Unsplash / Carlos Torres

Cette automatisation complète représente un tournant : 129 passerelles télescopiques ont été remplacées en moins d’un an, entre juin 2024 et février 2025, faisant de Madrid le premier aéroport international à achever un tel déploiement à grande échelle. Le tout a été mis en œuvre par TK Elevator, société allemande spécialisée dans les solutions de transport vertical et horizontal.

AENA, gestionnaire de l’aéroport madrilène et principal opérateur aéroportuaire mondial, gère 46 aéroports en Espagne, 17 au Brésil ainsi que celui de Londres-Luton. En 2024, le groupe a accueilli 369 millions de passagers, confirmant sa position de leader mondial du secteur.

Et ce n’est qu’un début : Javier Marín, vice-président exécutif d’AENA, a annoncé que l’entreprise s’engageait dans le plus vaste programme d’investissement aéroportuaire jamais lancé en Europe et dans le monde.

Les prochains sites à bénéficier de ces passerelles de nouvelle génération n’ont pas encore été dévoilés, mais l'initiative a déjà suscité l’intérêt d’une quinzaine de compagnies aériennes et d’aéroports internationaux venus étudier ce nouveau modèle.