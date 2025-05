Le milieu de l'aviation civile fait partie des moyens de transport cherchant à réduire leurs émissions polluantes et leur dépendance aux énergies fossiles. En attendant les carburants SAF et les avions électriques et/ou alimentés à l'hydrogène qui demanderont encore des années de travaux, les efforts se concentrent sur l'optimisation du design des fuselages et des motorisations pour réduire significativement la consommation de carburant.

La startup JetZero avait présenté un tel concept en 2023. Son modèle JetZero Z4 présente un style au fuselage aplati pourvu d'ailes fines équipées de winglets aux extrêmités, sans empennage à l'arrière et dont les réacteurs sont posés à plat sur un tablier à l'arrière du fuselage.

La firme avait obtenu un investissement de 235 millions de dollars de l'armée de l'air américaine pour développer le projet et disposer d'un premier démonstrateur d'ici 2027.

Un design atypique pour de grosses économies de carburant

Si ce financement devait d'abord nourrir des projets d'avion cargo militaire, JetZero annonce maintenant avoir obtenu un nouvel investissement de la part de la compagnie aérienne United Airlines qui prévoit la production de 100 avions de ligne à flancs larges BWB (Blended Wing Body) et option pour 100 de plus.

Pour activer l'option, il faudra passer certaines étapes, dont celles d'un démonstrateur fonctionnel en 2027 et des engagements sur des critères d'usage commercial.

Le design spécial de l'avion de JetZero doit permettre une réduction de 50% de consommation de carburant par passager et par mile par rapport à un avion standard de catégorie similaire.

Cela passera aussi par un vol à plus haute altitude que les avions de ligne conventionnels où il pourra mettre à profit son aérodynamisme particulier. Le JetZero Z4 doit pouvoir embarquer jusqu'à 250 passagers et fonctionner avec du carburant fonctionnel et des carburants SAF, tout en assurant une portée de plus de 9000 kilomètres.

Contrats commerciaux et perspectives militaires

JetZero donne pour exemple un trajet New York / Palma de Majorque qui permettra d'économiser 45% de carburant par rapport à un avion de ligne standard et assure que son avion utiliser les infrastructures d'aéroports sans aucune modification ou adaptation nécessaire.

Une startup peut-elle vraiment faire aussi bien sinon mieux que les grands avionneurs tels qu'Airbus et Boeing ? Ce sera la grande question au-delà de sa capacité à produire le démonstrateur dans deux ans et à valider sa roadmap.

Mais JetZero peut aussi espérer décrocher des contrats avec l'US Air Force pour des versions militaires pour le transport ou comme stations de carburant volantes.