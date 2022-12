Le youtubeur Norman fait l'objet d'accusations de viol et de corruption de mineure et six jeunes femmes ont porté plainte, l'accusant d'avoir profité de sa position influente pour manipuler les sentiments de ces personnes et obtenir des faveurs sexuelles.

Dès lundi 5 décembre 2022, le youtubeur aux 12 millions d'abonnés s'est vu lâché par le groupe média Wededia qui a interrompu toute collaboration. Le même jour, Norman Thavaud a fait l'objet d'une garde à vue au terme de laquelle il est ressorti libre et sans poursuites à ce stade.

Dans le même temps, le youtubeur Le Roi des Rats a diffusé sa chaîne des témoignages de six femmes accusant Norman dont l'une avait porté plainte au Canada en 2020, accusant le youtubeur de lui avoir soutiré des photos et vidéos à caractère sexuel alors qu'elle avait 16 ans.

Youtube démonétise la chaîne

En attendant de clarifier la situation du youtubeur au regard de la justice, la plateforme Youtube a déjà pris les devants en décidant de démonétiser la chaîne de Norman Thavaud.

La mesure forte, qui coupe les revenus publicitaires générés par la chaîne, est prise "pour une durée indéterminée" et pourra être revue ultérieurement en fonction des nouveaux éléments.

La décision est prise préventivement et Youtube la justifie en indiquant que le harcèlement sexuel sous toutes ses formes est inacceptable et que si un contenu inapproprié est signalé, la vidéo et/ou les commentaires sont supprimés tandis que les comptes concernés peuvent être clôturés.

Action préventive

La prise de position de Youtube a été décidée d'après les accusations portées dans les différentes plaintes et avant même que le youtubeur ne fournisse sa version des faits, sans parler d'une décision judiciaire qui reconnaîtrait sa culpabilité.

L'affaire fait tout de même écho au lancement du mouvement #balancetonyoutubeur en 2018 initié par Squeezie et qui voulait déjà dénoncer les dérives des certains youtubeurs

Les coups de semonce se multiplient donc et les soutiens à Norman s'étiolent rapidement, malgré la défense toujours active d'une partie de sa communauté.