Pour les entreprises de toutes tailles et les professionnels en général, difficile aujourd'hui d'imaginer de pouvoir se passer d'une présence en ligne. Un affichage sur les réseaux sociaux est par exemple un premier pas, mais sans véritable garantie de succès faute d'une implication active.

Le travail peut alors être délégué à une agence web en lui fournissant un cahier des charges bien établi afin de coller au mieux à ses aspirations et ses objectifs, en précisant bien les fonctionnalités impérieuses et en prêtant attention à l'aspect financier ou encore aux délais de livraison souhaités.

Reste que les agences web sont légion, tout autant que leurs domaines de spécialité.

Pas simplement la création d'un site web

Pour ne pas s'éparpiller et se concentrer sur son cœur de métier, un professionnel pourra s'orienter vers des experts de WordPress et obtenir un site personnalisé qui correspond à ses envies en matière de charte graphique et pour une présentation qui est en totale adéquation avec sa marque.

Il faut néanmoins également avoir conscience que des problématiques de référencement et d'optimisation des contenus à cet effet sont à prendre en considération dès la genèse d'un projet, tandis que la fameuse expérience utilisateur doit être soignée dans le but de retenir l'attention des visiteurs et les amener à interagir pour découvrir des services proposés.

La fidélisation est aussi un aspect à ne surtout pas négliger et pour laquelle une solution envisageable parmi d'autres est la newsletter. Le marketing par e-mail demeure cependant un exercice délicat, avec des faux pas à éviter pour ne pas tomber dans une dérive de spam et des règles à respecter. Le RGPD en Europe veille au grain...

La tâche s'avère donc bien plus ardue qu'il n'y paraît. Elle recoupe tout un panel de compétences : création de site et suivi pour une modernité toujours au goût du jour, maintenance, mises à jour des outils et son corollaire pour la sécurité, optimisation pour les moteurs de recherche, marketing, stratégie de communication, valorisation d'une marque, publicité en ligne…

La complexité d'un projet donne le ton

Une agence web 360 aura l'avantage de regrouper tout un ensemble d'experts pour couvrir de tels domaines et pour mener un projet numérique (ou plutôt dit digital) de bout en bout. Ce peut être un réel atout, même si la quête d'une expertise la plus pointue possible dans chaque domaine peut aussi aiguiller vers le choix de faire appel à plusieurs agences web spécialisées.

Un inconvénient sera alors l'obligation de multiplier les interlocuteurs, tandis qu'il faudra nécessairement garder un œil sur la facture à payer au final. Elle pourrait occasionner de mauvaises surprises.

Cela étant, c'est aussi la complexité d'un projet qui donne le ton. Entre une simple vitrine en ligne, un site d'e-commerce et une plateforme aux multiples aspects, ce n'est évidemment pas la même chose.

Des points à surveiller pour choisir une agence web

Pour le choix d'une agence web, un indicateur est tout simplement son propre site. Avec un certain recul en tête, il représente une partie de la prestation que le client peut espérer avoir. Le niveau d'engagement pourra aussi être jaugé sur la base d'un blog mis à disposition (en faisant en outre attention au style employé dans les contenus) et d'une activité sur les réseaux sociaux.

Le portfolio d'une agence web est un autre outil pour avoir un aperçu du niveau de qualité de ses réalisations. Il ne faudra pas hésiter à se rendre sur les sites exposés et à scruter des éléments qui revêtent une importance toute particulière dans un projet.

Le référencement de l'agence web sur les moteurs de recherche est un critère pour savoir si elle s'applique elle-même avec succès ses propres recettes. Notamment sur Google, les avis à consulter sont un indice supplémentaire, en plus des témoignages de clients traditionnellement mis en avant. Forcément, des avis négatifs interrogeront et seront susceptibles d'inciter à pousser plus en amont des analyses. Jusqu'à tenter d'entrer directement en contact avec des clients de l'agence web ? C'est une option à envisager.

La communication de l'agence web doit être claire et réactive. Une transparence légitime est également à aller chercher du côté des coûts et du fonctionnement de la tarification. D'autant qu'il existe divers modes de tarification. Par exemple, un tarif horaire qui est souvent pratiqué, par projet, voire par le biais d'un abonnement à la flexibilité parfois sujette à caution pour le contrôle d'un site. Il s'agira par ailleurs de bien s'assurer que des frais ne sont pas cachés.

La taille… ça compte

Avec des projets pour des créations de sites véritablement personnalisés et répondant à des besoins spécifiques, les petites entreprises doivent avoir conscience que le prix débutera généralement aux alentours d'une dizaine de milliers d'euros. La taille des sites - fréquemment liée à celle des entreprises - influera à la hausse.

La taille de l'agence web elle-même est aussi un élément pour aider à arrêter son choix. La bonne formule est peut-être une agence web de taille comparable à celle de l'entreprise pour laquelle elle doit travailler. Une manière d'être en quelque sorte au diapason, même si de gros projets impliqueront inévitablement le besoin de ressources plus importantes.

Hormis un soin sur les compétences techniques recherchées, le dialogue avec l'agence web sera l'une des clés pour la bonne conduite d'un projet. Grâce à un suivi et des services associés, le mieux est qu'un tel dialogue ne soit pas rompu une fois le projet bouclé.