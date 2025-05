Si le nouveau menu Démarrer et les actions IA pour l'Explorateur de fichiers s'adressent à tous les utilisateurs de Windows 11, Microsoft réserve des exclusivités aux Copilot+ PC. Il est ainsi fait une distinction entre des expériences Windows 11 et des expériences Copilot+ PC.

Un agent IA en nouveauté phare

Pour les Copilot+ PC, Microsoft annonce l'ajout d'un agent IA aux paramètres. Après une mise à jour de Paramètres, il suffira de décrire une modification souhaitée pour obtenir la solution appropriée. L'agent IA pourra effectuer l'action nécessaire au nom de l'utilisateur.

Des exemples cités sont comment modifier le pointeur de la souris, comment contrôler le PC par la voix ou pour souligner un texte trop petit. En réponse, l'agent s'appuiera sur l'IA embarquée pour comprendre la requête et gérer la tâche avec l'aval de l'utilisateur.

C'est une forme d'aboutissement par rapport aux attentes initiales grâce à Copilot et un assistant IA pour Windows. Les Windows Insiders seront les premiers servis, mais avec uniquement la prise en charge de l'anglais pour commencer.

Click to Do… qui n'est pas en Europe

En tirant parti de modèles d'IA locaux ou en ligne, Click to Do (preview) permet de sélectionner du texte ou des images à l'écran, puis d'effectuer des actions (copier, résumer, rechercher...). Microsoft indique que davantage d'actions dans Click to Do seront déployées, dont la possibilité de créer une liste à puces à partir du texte sélectionné.

D'autres possibilités pour des actions seront en lien avec des demandes formulées auprès de Copilot et Microsoft 365 Copilot. Au même titre que Recall (preview), il est toutefois à souligner que Click to Do n'est pas encore disponible en Europe. C'est prévu d'ici la fin de cette année.

La recherche Windows continuera également de monter en gamme pour accéder aux paramètres, trouver et installer des applications du Microsoft Store, en plus de s'étendre à l'application Photos.

Toujours plus d'IA pour les applications

L'application Photos profitera elle-même d'un nouvel outil IA baptisé Relight qui permettra de positionner jusqu'à trois sources lumineuses sur une photo, définir leur couleur et un point focal qui sera suivi automatiquement.

Paint enregistrera l'arrivée d'un générateur de stickers personnalisés à partir d'un prompt (optimisé pour l'anglais), tandis que des objets à modifier pourront être sélectionnés sans traçage ni contours manuels.

Pour l'outil de capture d'écran, Perfect Screenshot ajustera de manière automatique la zone de capture afin d'éviter de devoir ultérieurement procéder à un recadrage.

Une disponibilité compliquée

Une fois encore, ces annonces sont à destination des Copilot+ PC et souvent avec la primeur pour une configuration avec Snapdragon. Qui plus est, elles impliquent généralement une disponibilité préalable auprès des Windows Insiders, sans compter un décalage qui peut intervenir pour l'Europe.