Après quelques indices d'une évolution, puis une mise au jour dans des builds de Windows 11 (Insider Preview), Microsoft confirme de manière officielle un nouveau menu Démarrer pour son système d'exploitation.

Intégration du smartphone et personnalisation

Avec cette refonte, l'intégration du smartphone Android ou de l'iPhone est mise en avant. Le menu Démarrer de Windows 11 proposera ainsi un espace dédié à droite faisant office de compagnon du téléphone synchronisé.

En s'appuyant sur l'application Phone Link (Mobile connecté), il sera possible d'avoir un accès rapide aux messages et aux appels, aux contacts et autres activités récentes, et de visualiser le niveau de charge de la batterie du smartphone.

L'espace réservé au téléphone pourra être masqué, sachant que le nouveau menu Démarrer de Windows 11 est promis pour être personnalisable grâce à davantage d'options en ce sens et pour l'organisation des applications.

Les utilisateurs auront la possibilité de choisir entre trois vues différentes pour la liste des applications. En plus de la liste classique et d'une grille, Microsoft souligne une nouvelle vue qui procède à un tri automatique en fonction des applications et des catégories qui sont les plus utilisées.

Des actions IA pour l'Explorateur de fichiers

Hormis le menu Démarrer repensé, Windows 11 aura droit à un ajout notable pour un autre élément central. L'Explorateur de fichiers bénéficiera d'actions IA. Via le menu contextuel sur des fichiers, il sera proposé des actions comme résumer du contenu ou modifier des images.

Pour les actions IA dans l'Explorateur de fichiers, Microsoft fait une analogie avec « Click to Do » et le recours à l'IA afin de tirer parti d'outils d'édition dans des applications telles que Paint, Photos, ainsi que des fonctionnalités Copilot dans Microsoft 365 sans avoir à ouvrir le fichier.

Grâce à l'IA, Notepad (Bloc-notes) profitera justement de la création de texte à partir d'un prompt, d'un nouvel outil de résumé pour condenser du contenu long, en plus de fonctionnalités de mise en forme allégée (style gras et italique, par exemple) et du support des fichiers Markdown.

Attention cependant, des fonctionnalités IA nécessiteront des crédits IA inclus dans un abonnement Microsoft 365 Personnel ou Famille. « Lorsque vous êtes connecté pour utiliser les fonctionnalités d'IA, Microsoft collectera des informations sur vos requêtes à des fins de sécurité et de sûreté liées à l'IA », ajoute Microsoft.

D'abord pour les Windows Insiders

Qualifiées des nouvelles expériences Windows 11, les modifications concernant le menu Démarrer, l'Explorateur de fichiers et Notepad seront d'abord disponibles pour les Windows Insiders au cours du mois prochain.

Des améliorations sont par ailleurs annoncées (ou confirmées) pour l'application Copilot sur Windows, dont Copilot Vision avec le partage de n'importe quelle fenêtre de navigateur ou d'application. Copilot pourra alors analyser le contenu en rapport, proposer des informations et répondre à des questions en guidant à voix haute.

Le déploiement de Copilot Vision sur Windows aura initialement lieu aux États-Unis. Après une disponibilité auprès des Windows Insiders, une disponibilité générale est évoquée pour bientôt.