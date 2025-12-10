La Linux Foundation officialise le lancement de l'Agentic AI Foundation (AAIF), une initiative pour encadrer l'avenir des agents IA. Elle est le fruit d'une collaboration entre Anthropic (Claude), OpenAI (ChatGPT) et Block (paiement en ligne). Parmi les membres Platinum de l'AAIF, figurent également AWS (Amazon Web Services), Google, Microsoft, Cloudflare et Bloomberg.

Un besoin de standardisation pour les agents IA

L'émergence des agents IA représente une nouvelle ère, passant des systèmes conversationnels à des agents capables de prendre des décisions et d'exécuter des tâches de manière autonome.

Cependant, cette avancée rapide comporte le risque de créer des écosystèmes fermés et propriétaires, comme le souligne la Linux Foundation. Sans normes communes, les développeurs seraient contraints de créer des intégrations spécifiques pour chaque plateforme, freinant l'innovation et créant des silos technologiques.

L'objectif de l'AAIF est donc d'éviter ce scénario en établissant des " protocoles partagés, dirigés par la communauté ", essentiels à un " écosystème agentique sain ", selon les termes d'OpenAI.

L'enjeu est de garantir que cette technologie, qui promet d'être " le plus grand moteur de croissance économique depuis Internet ", bénéficie à tous grâce à des standards ouverts.

Trois apports immédiats pour l'AAIF

L'AAIF est ancrée par la contribution de trois projets fondamentaux. Anthropic apporte son Model Context Protocol (MCP), un protocole universel pour connecter les modèles d'IA aux outils et aux données, déjà adopté par des plateformes comme Claude, Microsoft Copilot et ChatGPT.

OpenAI met à disposition AGENTS.md, un standard pour fournir aux agents de codage des instructions spécifiques à un projet, rendant leur comportement plus prévisible à travers différents environnements. Block contribue avec goose, un framework open source pour construire et exécuter des flux de travail agentiques.

Un objectif à long terme pour l'écosystème de l'IA

L'ambition de l'AAIF dépasse la gestion de ces trois projets. En les plaçant sous une gouvernance neutre, les fondateurs veulent s'assurer que cette infrastructure restera " ouverte et pilotée par la communauté ".

À plus long terme, la vision est de transformer le paysage des agents IA, en rappelant les systèmes interopérables qui ont bâti le Web. Un succès qui dépendra de l'adoption effective des normes établies.