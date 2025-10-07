Lors de sa conférence annuelle DevDay 2025, OpenAI a officialisé une évolution majeure pour son produit phare : les Apps in ChatGPT. Cette nouvelle fonctionnalité permet d'invoquer et d'utiliser des applications tierces directement au sein d'une conversation.

Loin d'être de simples plugins, ces outils offrent des interfaces interactives, transformant le chatbot IA en une véritable plateforme unifiée. Les premiers partenaires incluent des noms tels que Booking.com, Canva, Coursera, Expedia, Figma, Spotify et Zillow.

L'accès est ouvert à tous les utilisateurs connectés (gratuits et payants) en dehors de l'Union européenne, dont l'arrivée est prévue prochainement.

Le fonctionnement des nouvelles applications

Un utilisateur peut soit appeler explicitement une application en la nommant au début de sa requête, par exemple " Spotify, crée-moi une playlist pour ma soirée de vendredi ", soit se la voir proposer par l'IA lorsque le contexte s'y prête. Une conversation sur l'achat d'un bien immobilier pourrait ainsi faire apparaître une suggestion pour utiliser l'application Zillow.

Une demande à Canva pour créer un poster peut être suivie d'une requête pour transformer ce visuel en une présentation complète. Patron d'OpenAI, Sam Altman a qualifié cette avancée de " nouvelle génération d'applications qui sont interactives, adaptatives et personnalisées, avec lesquelles vous pouvez discuter ".

L'expérience va au-delà du simple texte, avec la possibilité d'afficher des éléments comme des cartes, des lecteurs vidéo ou autres directement dans l'interface de chat.

Apps SDK pour les développeurs et future monétisation

Pour les développeurs, la porte d'entrée vers cet écosystème est le nouvel Apps SDK, disponible en preview. Cet ensemble d'outils est basé sur le Model Context Protocol (MCP), un standard ouvert permettant à ChatGPT de se connecter à des données et des outils externes. Il permet de définir non seulement la logique de l'application, mais aussi son interface utilisateur.

Cette approche marque une différence notable avec le précédent GPT Store, en offrant une distribution bien plus intégrée et naturelle, avec un accès potentiel à plus de 800 millions d'utilisateurs hebdomadaires de ChatGPT..

OpenAI a également précisé que les détails sur la monétisation seraient communiqués " bientôt ", avec la prise en charge d'un nouveau standard ouvert, l'Agentic Commerce Protocol, destiné à faciliter les paiements instantanés.

Des garanties en matière de sécurité et de vie privée

OpenAI impose à chaque application de respecter ses politiques d'utilisation et d'être appropriée pour tous les publics. Les développeurs sont tenus d'être transparents sur les permissions demandées et de ne collecter que " les données minimales nécessaires ".

Lors de la première utilisation d'une application, ChatGPT demandera explicitement à l'utilisateur son consentement pour la connexion, en l'informant des données qui pourraient être partagées.

L'entreprise a par ailleurs annoncé que des contrôles encore plus granulaires seraient mis en place plus tard dans l'année, permettant aux utilisateurs de décider quelles catégories de données spécifiques chaque application peut utiliser.