Afin de maintenir leur popularité et d'attirer de nouveaux adeptes, les applications doivent constamment innover. Aujourd'hui, l'une des tendances les plus en vogue est l'utilisation de l'IA générative. C'est dans cette optique que TikTok aurait décidé de développer une fonctionnalité permettant de générer des avatars facilement.

Selon Matt Navarra, une conversation sur Twitter a révélé que cette fonctionnalité baptisée AI Avatars, permettrait aux utilisateurs de créer des avatars stylisés en envoyant entre 3 et 10 photos d'eux-mêmes et en choisissant parmi cinq styles artistiques différents. L'algorithme génèrerait ensuite jusqu'à 30 avatars en quelques minutes seulement, parmi lesquels l'utilisateur pourrait choisir d'en télécharger un, plusieurs ou tous pour les utiliser comme image de profil ou dans ses stories.

Bien que le choix de styles soit limité par rapport à Lensa, les résultats sont tout de même impressionnants et cette nouvelle fonctionnalité devrait être très populaire. Pour éviter de surcharger les serveurs, TikTok limiterait son utilisation à une fois par jour.

Cependant, l'utilisation de l'IA générative suscite des controverses, car ces technologies peuvent accaparer le travail et le style des artistes. Par exemple, de nombreux artistes ont déjà critiqué Lensa et Midjourney pour leur utilisation de l'IA. De plus, il y a quelque temps, Getty avait initié une action en justice contre Stable Diffusion, accusant l'entreprise d'utiliser ses propres données pour générer des images.