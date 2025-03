À l'occasion du MWC 2025, l'opérateur Deutsche Telekom persiste et signe pour sa vision d'un smartphone IA. Le concept avait été dévoilé l'année dernière et il se concrétise en projet pour un AI Phone qui sera présenté au cours du deuxième semestre de cette année. Une commercialisation est prévue pour 2026 à moins de 1 000 dollars.

Du temps du concept et d'un T Phone, Deutsche Telekom avait annoncé vouloir libérer le smartphone des applications en collaboration avec Qualcomm (Snapdragon 8 Gen 3) ainsi que la start-up d'IA et d'interface Brain.ai (Brain Technologies).

Un assistant IA remplace les nombreuses applications du smartphone et agit tel un concierge pour comprendre les objectifs de l'utilisateur et s'occuper des détails.

Perplexity Assistant en fonctionnalité principale

Avec l'AI Phone, Deutsche Telekom met en avant un partenariat avec Perplexity qui proposera un assistant IA natif sur le smartphone et fera office de copilote. Perplexity Assistant sera plus exactement la principale fonctionnalité de l'AI Phone pour traiter le langage, le texte et les images.

Des exemples cités sont la création d'événements dans le calendrier, la rédaction d'e-mails, des résumés et des traductions de contenus. Plus encore, l'assistant virtuel alimenté par Perplexity permettra d'effectuer des tâches comme commander un taxi, réserver une table de restaurant ou faire du shopping, sans la nécessité de naviguer entre différentes applications et avec la voix comme interface.

Hormis Perplexity, Deutsche Telekom capitalisera sur de plus en plus de services au fil du temps grâce à des partenariats impliquant Google Cloud AI et l'API Gemini Multimodal (traductions en temps réel via la caméra, conversations vocales naturelles, compréhension vidéo), ElevenLabs (podcasts à partir de prompts, d'URL ou de documents) et Picsart (avatars depuis des selfies ou photos).

Magenta AI pour une suite d'outils IA

Directement accessible depuis l'écran de verrouillage ou en appuyant deux fois sur le bouton d'alimentation, l'assistant IA de l'AI Phone entre plus globalement dans le cadre de Magenta AI de Deutsche Telekom pour apporter des expériences IA.

Sans besoin d'acheter un nouveau smartphone, des expériences IA sous l'égide de Magenta AI seront également proposées dans une application sur Android et iOS pour les clients de Deutsche Telekom.

Surtout avec l'AI Phone, le pari de Deutsche Telekom est osé. Il a pour but de permettre à l'opérateur de reprendre la main sur sa relation client.