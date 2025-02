Le moteur de recherche IA Perplexity a le vent en poupe et s'enrichit régulièrement de nouvelles fonctionnalités. Après avoir accueilli DeepSeek R1 (hébergé sur des serveurs américains), une nouvelle fonctionnalité vient d'être ajoutée et elle étend un peu plus les capacités de l'IA : Deep Research.

Cet outil permet de générer une synthèse autour d'un sujet à partir de nombreuses sources en ligne qui peut ensuite être consultée directement ou exportée sous différentes formes.

A gauche, résultat par défaut, à droite le résultat avec Deep Research

Il constitue une alternative à la solution du même nom déjà proposée par OpenAI mais avec une différence : c'est gratuit ! Il y a évidemment quelques concessions : les utilisateurs de la version basique de Perplexity ont droit à cinq requêtes par jour tandis que les utilisateurs de Perplexity Pro peuvent y avoir accès en quasi-illimité (jusqu'à 500 requêtes par jour).

Gratuit et rapide

Deep Research joue également sur son temps de réponse. L'outil demande plusieurs minutes pour traiter les requêtes mais reste loin de la dizaine de minutes nécessaire à OpenAI pour réaliser sa synthèse.

Perplexity revendique ainsi un temps de traitement de moins de 3 minutes pour la majorité des requêtes, avec des améliorations à venir pour un traitement encore plus rapide.

Deep Research fonctionne en utilisant des capacités de raisonnement pour se tourner vers les sources les plus pertinentes, les analyser et en extraire les informations.

Puis il rassemble les données en une synthèse de plusieurs pages pouvant s'appliquer à de nombreux domaines, de la simple utilisation personnelle (acquérir des connaissances sur un sujet, réaliser des fiches de travail ou de révision) à une ambition plus professionnelle de collecte d'information.

Une autre façon d'utiliser l'IA

Perplexity cite ainsi les domaines de la finance, du marketing mais aussi de la technologie ou de la santé. Bien sûr, la limite restera la véracité des informations produites depuis les sources analysées et il faudra rester vigilant face aux éventuelles hallucinations ou données périmées qui pourraient entrer dans le champ de l'analyse.

Toutefois, la fonction Deep Research de Perplexity semble se hisser au niveau des meilleurs et le benchmark Humanity's Last Exam la place juste derrière l'outil éponyme d'OpenAI.

Deep Research est accessible depuis la version Web de Perplexity. Il suffit de sélectionner la fonction dans le petit encart de la fenêtre de requête, aux côtés des modèles de raisonnement DeepSeek-R1 et o3-Mini.

Perplexity indique qu'elle sera progressivement disponible sur les applications mobiles Android et iOS, ainsi que sur Mac.