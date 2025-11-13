Le 10 novembre à Moscou, la startup russe Idol Robotics présentait son fleuron : AIdol, le premier robot humanoïde national doté d'IA. Sur la musique de Rocky, l'automate s'avance, perd l'équilibre, bascule et s'effondre lourdement.

Les employés tentent alors de cacher la scène avec un drap noir. L'incident, devenu viral, est un échec cuisant, mais il cache une ambition bien réelle.

Qu'est-ce que ce robot AIdol ?

AIdol est un projet humanoïde ambitieux pour la Russie. Selon son PDG, Vladimir Vitukhin, le robot est composé à 77% de composants locaux (avec un objectif fixé à 93% sur le moyen terme) pour contourner les sanctions. Il est alimenté par une batterie de 48 volts (6h d'autonomie) et possède une IA embarquée, fonctionnant sans connexion.

A presentation of Aidol, a new first russian anthropomorphic robot with AI.



Walked on stage to Rocky soundtrack.



Didn’t survive round one. pic.twitter.com/0Dtm6YQeo5 — Dmitry Buenkov (@dibuenio) November 11, 2025

Sa fierté : une peau en silicone et 19 servomoteurs pour simuler des dizaines d'émotions et micro-expressions. Il devait pouvoir "sourire, réfléchir et être surpris".

Que s'est-il passé exactement lors de la présentation ?

La démonstration à Moscou a tourné au fiasco. Conduit sur scène par deux employés, l'automate a fait quelques pas laborieux avant de basculer en avant. Il s'est effondré, perdant des composants au sol et convulsant brièvement.



L'équipe, paniquée, a tenté de le cacher avec un rideau noir qui s'est emmêlé. La startup a justifié l'échec par un "problème de calibration" ou un éclairage inadapté, rappelant qu'il s'agit d'un prototype.

Pourquoi cet échec est-il plus qu'une simple moquerie ?

Si la vidéo fait le tour du web et suscite les moqueries, elle est un signal. Elle prouve que la Russie, malgré les embargos, entre sérieusement dans la course aux robots humanoïdes, un secteur stratégique avec l'IA.

Watch the moment Russia's new humanoid robot, AIdol, took an unscheduled dive during its Moscow debut. pic.twitter.com/BlszUAU9J5 — Humanoids daily (@humanoidsdaily) November 11, 2025



Pendant que les US (Tesla, Figure) et la Chine (Xpeng) avancent, l'Europe est quasi-absente. La chute d'AIdol, c'est aussi un rappel du retard européen sur cette future révolution industrielle.

Foire Aux Questions (FAQ)

Le robot AIdol est-il complètement faux ?

Non, la vidéo est bien réelle selon les médias russes. C'est un prototype de l'entreprise Idol Robotics.

Quelles étaient les promesses de ce robot ?

Idol Robotics affirmait qu'AIdol pouvait marcher jusqu'à 6 km/h, porter 10 kg, et exprimer des émotions complexes grâce à 19 servomoteurs faciaux et une peau en silicone.

L'échec est-il si grave ?

Technologiquement, c'est un revers public. Tesla a aussi connu des débuts difficiles avec Optimus. Le plus important est que cela montre l'ambition russe, ce qui devrait inquiéter l'Europe qui est très en retard dans ce domaine.