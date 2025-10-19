Les robots peuvent marcher, voler ou rouler, mais rarement les trois à la fois. Pour surmonter cette limite, des chercheurs du prestigieux California Institute of Technology (Caltech) ont eu une idée brillante : pourquoi ne pas les faire travailler en équipe ? Ils présentent X1, un système multi-robot où un humanoïde transporte sur son dos un drone transformable, capable de se déployer pour survoler des obstacles ou de rouler pour économiser son énergie. Une avancée majeure pour la robotique d'intervention.

Comment fonctionne ce duo robotique ?

Le système X1 est le fruit de trois ans de collaboration entre Caltech et le Technology Innovation Institute (TII) d'Abu Dhabi. Il est composé de deux robots distincts mais complémentaires :

Un robot humanoïde (un modèle Unitree G1 modifié) capable de marcher sur des terrains variés, de monter des escaliers et de transporter une charge sur son dos.

Un drone transformable, le M4, qui peut soit voler grâce à ses hélices, soit se transformer en véhicule à roues pour se déplacer plus efficacement au sol.

Le concept est simple : l'humanoïde sert de "véhicule de transport" pour amener le drone au plus près de la zone d'intervention. Une fois sur place, il se penche pour permettre au M4 de décoller de son dos et de partir en éclaireur.

Comment s'est déroulée la première mission test ?

Pour prouver la viabilité de leur concept, les équipes de Caltech ont simulé une mission d'urgence sur leur campus. Le scénario était le suivant : le robot humanoïde X1 a commencé sa mission à l'intérieur d'un bâtiment, a traversé une bibliothèque, puis s'est dirigé vers une zone extérieure.





Arrivé à un point stratégique, il s'est penché en avant, permettant au drone M4 de décoller de son dos. Le drone a ensuite volé jusqu'à un obstacle infranchissable pour un robot terrestre (un étang), l'a survolé, avant d'atterrir de l'autre côté et de se transformer en véhicule roulant pour continuer sa route. Une démonstration bluffante de polyvalence et de collaboration robotique.

L'IA est-elle au cœur de ce projet ?

C'est l'objectif final. Pour l'instant, les robots sont encore partiellement pilotés, mais la prochaine étape est de les rendre totalement autonomes grâce à l'intelligence artificielle. Le système X1 est bardé de capteurs (lidar, caméras, télémètres) dont les données fusionnées permettront aux robots de se repérer et de naviguer en temps réel.





Plus encore, les chercheurs travaillent sur des algorithmes de marche qui ne reposent pas sur l'imitation de mouvements humains pré-enregistrés, mais sur des modèles mathématiques de la physique. "Le robot apprend à marcher comme la physique le dicte", explique l'un des responsables du projet. Cela lui permettra de s'adapter à n'importe quel terrain, même avec un drone sur le dos.

Foire Aux Questions (FAQ)

Quels sont les robots utilisés dans le système X1 ?

Le système X1 est composé d'un robot humanoïde Unitree G1, modifié pour le transport, et du M4, un drone quadricoptère capable de se transformer en véhicule à roues, développé par Caltech.

Cette technologie est-elle destinée à un usage militaire ?

Bien que les applications militaires soient toujours possibles avec ce type de technologie, le projet est officiellement présenté comme une solution pour les interventions d'urgence et les missions de sauvetage en milieu complexe (catastrophes naturelles, effondrements de bâtiments, etc.).

Quand cette technologie sera-t-elle opérationnelle ?

Le système X1 est encore au stade de la recherche et du développement. Si la démonstration est une réussite, il faudra encore plusieurs années pour rendre le système entièrement autonome, fiable et sûr pour des déploiements sur le terrain dans des situations réelles.