Après un accord l'année dernière pour des contenus Canal+ et dans le cadre de son offre de divertissement à bord, Air France entâme l'année 2026 avec l'annonce d'un accord similaire impliquant cette fois-ci Apple TV.

S'il est officialisé aujourd'hui, ce partenarait avec Apple TV était déjà entré en application depuis le début du mois, et concerne tous les clients voyageant à bord des vols long-courriers de la compagnie aérienne française.

Les contenus Apple TV disponibles à bord

Les voyageurs peuvent visionner plus de 45 heures de programmes originaux signés Apple TV, avec un renouvellement qui s'opérera tous les deux mois.

La sélection comprend les trois premiers épisodes de séries telles que Ted Lasso, The Morning Show ou encore Severance. L'offre inclut également des documentaires et des programmes jeunesse.

Ces contenus sont accessibles en français et en anglais, directement depuis les écrans individuels haute définition, avec des sous-titres adaptés aux personnes sourdes et malentendantes.

Et pour tout le catalogue Apple TV...

Le partenariat ne se limite pas aux écrans intégrés aux sièges. Air France tire parti du déploiement progressif de son Wi-Fi avec Starlink pour offrir un avantage supplémentaire.

En se connectant au portail Wi-Fi, les passagers bénéficient d'un accès gratuit d'une semaine à l'intégralité du catalogue Apple TV+ sur leurs appareils personnels.

Cette possibilité permet non seulement de découvrir de nouveaux programmes pendant le vol, mais aussi de poursuivre la lecture après le voyage. Du moins dans la limite de sept jours de gratuité.