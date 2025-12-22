En fin de semaine dernière, un compte Air France dédié à l'actualité de l'entreprise sur la plateforme X a publié un message pour mentionner l'état d'avancement du déploiement du Wi-Fi très haut débit dans ses avions.

" Nous poursuivons l'installation du wifi très haut débit à bord de nos avions, permettant de profiter gratuitement d'une qualité de service stable, rapide et sécurisée. En cette fin d'année, déjà 30 % de notre flotte est équipée et la totalité le sera fin 2026. "

Ce message a fait réagir nul autre qu'Elon Musk, avec un " Très bon ! " en français dans le texte, accompagné d'un drapeau français. Pour cause, la compagnie aérienne française et européenne a fait le choix de Starlink de SpaceX pour sa connectivité Wi-Fi à très haut débit à bord.

La concrétisation d'une annonce datant de 2024

En septembre dernier, Air France avait déjà fait un point d'étape pour réaffirmer son objectif d'équiper 30 % de sa flotte avant la fin de cette année, et signaler l'arrivée du service sur long-courrier avec un premier Airbus A350, après quelques appareils régionaux (Embraer 190 et Airbus A220).

Avant Starlink et un partenariat officialisé en 2024, Air France s'appuyait sur des systèmes ayant recours à des satellites géostationnaires à 36 000 km d'altitude. Avec Starlink de SpaceX, c'est une constellation de milliers de satellites en orbite terrestre basse à environ 600 km.

Le Wi-Fi à bord des avions d'Air France monte donc en gamme. L'accès gratuit est conditionné à l'adhésion Flying Blue. Le service est accessible depuis les smartphones, tablettes et ordinateurs portables.