Le constructeur aéronautique Airbus a fait l'acquisition de plusieurs unités du modèle Walker S2 du groupe chinois UBTech (UBTech Robotics) pour les déployer au sein de ses usines d'assemblage. Les deux entreprises comptent " explorer d'autres applications des robots dans la fabrication aéronautique. "

Un aperçu des capacités techniques du Walker S2

Avec le lancement d'une production de masse annoncée fin 2025, le Walker S2 d'UBTech est un robot humanoïde mesurant 1,76 mètre pour un poids de 70 kg.

Il est équipé de mains possédant 11 degrés de liberté, lui permettant de manipuler des objets avec une grande précision. Il intègre un système de vision avancé pour percevoir son environnement en temps réel et peut porter des charges allant jusqu'à 15 kg. Sa taille peut pivoter à près de 180°.

Pour garantir une opération continue sur les lignes de production, le robot dispose d'une fonctionnalité de changement de batterie autonome. UBTech souligne que cela lui permet un fonctionnement 24 heures sur 24.

Un accord avec des zones d'ombre

L'accord avec Airbus ne détaille pas le nombre exact d'unités achetées ni le montant. Il s'agit probablement d'une phase initiale de test et de démonstration. Quoi qu'il en soit, les investisseurs ont réagi positivement pour UBTech.

UBTech vise une capacité de production de 10 000 unités dès cette année 2026 pour répondre à la demande industrielle croissante. Selon les revenus déclarés par UBTech, le coût d'un robot humanoïde est estimé autour de 112 000 dollars.