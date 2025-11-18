C'est un cap historique pour la robotique. L'entreprise chinoise UBTECH a officiellement lancé la production de masse et la livraison de son robot humanoïde industriel, le Walker S2.

Les premières centaines d'unités sont en cours d'expédition pour être déployées sur des lignes de production réelles. La société vise 500 unités livrées d'ici la fin de l'année. Cette annonce concrétise le passage de la R&D à une application industrielle à grande échelle, avec des commandes déjà colossales.

Qui sont les clients de ces nouveaux ouvriers ?

La demande est forte et provient de secteurs clés. UBTECH a engrangé pour plus de 800 millions de yuans (environ 112 millions de dollars) de commandes en 2025. Des géants de l'industrie automobile (BYD, Geely Auto, FAW-Volkswagen) et de la tech (Foxconn) font partie des premiers clients.

Ces entreprises cherchent à automatiser des tâches pour assurer une exploitation stable 24h/24. C'est aussi une réponse directe aux manques de main-d'œuvre et aux défis démographiques en Chine, pays déjà le plus automatisé au monde.

Le Walker S2 est-il vraiment prêt pour l'industrie ?

Le Walker S2 n'est pas un gadget de laboratoire. Ces robots humanoïdes sont conçus pour le travail industriel intensif. Leur caractéristique la plus impressionnante est leur système d'échange de batterie.

Le robot peut, de manière totalement autonome, remplacer sa propre batterie en quelques minutes, sans assistance humaine. Cela réduit drastiquement les temps d'arrêt et permet de longues périodes de travail (marche, levage). UBTECH affirme que ses robots fonctionnent déjà dans des entrepôts et usines, et pas seulement en environnement contrôlé.

Comment UBTECH gère-t-elle cette montée en puissance ?

UBTECH a un plan clair pour augmenter sa production de masse. L'entreprise vise une capacité annuelle de 5 000 robots d'ici 2026, et 10 000 d'ici 2027.

Face au scepticisme (certains accusaient leurs vidéos promotionnelles d'être truquées), la firme a même publié des vidéos des coulisses du tournage. On y voit des drones filmer des centaines de robots bien réels s'activant en hangar. La société est la première à boucler la boucle : R&D, application concrète, et livraison à grande échelle.

Foire Aux Questions (FAQ)

Le robot Walker S2 est-il intelligent ?

Oui, il intègre un agent intelligent (Co-Agent) qui lui permet de comprendre des intentions, planifier des tâches, utiliser des outils et même détecter et gérer des anomalies de manière autonome.

Combien coûte ce robot ?

Le prix individuel n'est pas public, mais les contrats sont massifs. Un seul contrat récent pour un centre de données atteint 159 millions de yuans (environ 22 millions de dollars).

Est-ce le seul robot humanoïde ?

Non, le plus connu en Occident est Optimus de Tesla. Cependant, UBTECH est la première entreprise à annoncer des livraisons de masse de cette ampleur pour une application industrielle concrète.