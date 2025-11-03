Aujourd'hui marque le grand départ du Black Month chez Cdiscount : des remises jusqu’à -40 % vous attendent sur une large sélection de produits, une occasion idéale pour anticiper le Black Friday et faire de bonnes affaires dès maintenant.
De plus, vous pouvez bénéficier de -15 € de remise sur une sélection de LEGO à partir de 60 € d'achat avec le code 15LEGO60.
Découvrez ci-dessous quelques offres particulièrement intéressantes.
TOP 15 du Black Month Cdiscount
- Friteuse sans huile Ninja Foodi AF200EU à 99,99 € soit -44% (7,6L, double cuve, 4 programmes de cuisson, 2400W)
- AirPods 4 à 119 € (-13%)
- LEGO Jurassic World 76968 Les Fossiles de Dinosaures : le Tyrannosaurus Rex à 184,99 € avec le code 15LEGO60
- Pack PlayStation Portal + Housse de protection Power A + Verre trempé 0,3 mm anti-rayures à 229 €
- Volant de course et pédales Logitech G G920 à 229,99 € (pédalier réglable, retour de force à deux moteurs, angle de rotation 900°, commandes de jeu d'accès direct, compatible Xbox Series X/S, One et PC)
- Aspirateur balai sans fil Dyson V8 Advanced à 249 € soit -35% (jusqu'à 130 AW, autonomie jusqu'à 40 min, collecteur 0,54L)
- Aspirateur robot laveur Roborock Q10 VF+ à 249,99 € soit -37% (avec station de vidage automatique, 10000 Pa, autonomie 150 min, détection de tapis, évitement d'obstacles...)
- Barre de son Ultimea Poseidon D80 Boom à 269,99 € soit -10% (système 7.1, caisson de basses sans fil, 500W, Dolby Atmos, mode musique / film / voix / jeu / sport / nuit, HDMI 4K avec eARC, réglages précis sur l'appli)
- Machine à café avec broyeur Beko CEG7304X à 279,99 € soit -22% (1350W, 19 bars, écran tactile couleur, buse vapeur, 13 moutures, 9 recettes de café, rinçage automatique...)
- Trottinette électrique iScooter i10 à 319,99 € soit -30% (650W, roues 10", autonomie 40-45 km, max 40 km/h, système de freinage triple...)
- Pack Nintendo Switch 2 + Mario Kart World (Code) + Légendes Pokémon: Z-A à 504,99 € (-12%)
- TV QLED TCL 65T69C 4K - 65" à 543,40 € (-6%)
- TV LED Samsung 75U7000F 4K - 75" à 599 € (-7%)
- Écran PC gaming incurvé Samsung Odyssey G91F à 599,99 € soit -25% (49'' 5K Dual QHD, dalle VA, courbure 1000R, 144Hz, 1ms, 2500:1, 350cd/m², HDR True Black 600, FreeSync Premium Pro)
- PC portable gaming Lenovo Legion 5 15IRX10 à 1 199,99 € soit -7% (15,3" WUXGA IPS, 165Hz, Core i7-13650HX 14 cœurs, RTX 5070 115W, RAM 32 Go DDR5, SSD 512 Go, sans Windows, Dolby Vision, G-SYNC, 100% sRGB, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.2)
Retrouvez l'ensemble des offres sur la page du Black Month Cdiscount.
Et ne manquez pas non plus l'avant-première des Black Days chez HUAWEI, avec jusqu'à -30% de remise sur une sélection de tablettes, montres connectées, écouteurs...