Aujourd'hui marque le grand départ du Black Month chez Cdiscount : des remises jusqu’à -40 % vous attendent sur une large sélection de produits, une occasion idéale pour anticiper le Black Friday et faire de bonnes affaires dès maintenant.

De plus, vous pouvez bénéficier de -15 € de remise sur une sélection de LEGO à partir de 60 € d'achat avec le code 15LEGO60.

Découvrez ci-dessous quelques offres particulièrement intéressantes.

TOP 15 du Black Month Cdiscount

Retrouvez l'ensemble des offres sur la page du Black Month Cdiscount.

Et ne manquez pas non plus l'avant-première des Black Days chez HUAWEI, avec jusqu'à -30% de remise sur une sélection de tablettes, montres connectées, écouteurs...