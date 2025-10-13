À peine les AirPods Pro 3 lancés, Apple travaille déjà activement sur ses successeurs. Au cœur de cette nouvelle génération se trouve une nouvelle puce H3, promettant une qualité audio supérieure et une latence réduite.

Les rumeurs évoquent également des capteurs de santé améliorés et même l'intégration de caméras infrarouges, redessinant les contours de l'interaction avec l'écosystème Apple.

L'arrivée des AirPods Pro 3 en septembre dernier a laissé certains observateurs sur leur faim sur un point précis : l'absence d'une nouvelle puce. En effet, ces modèles embarquent toujours lla puce de traitement H2, inaugurée en 2022.

Si les améliorations matérielles ont permis de faire progresser l'expérience, le véritable bond en avant technologique se fait attendre. C'est dans ce contexte que les informations rapportées par des sources concordantes, notamment le journaliste Mark Gurman de Bloomberg, prennent tout leur sens. Apple a bel et bien lancé le développement de la prochaine génération de son silicium audio.

La puce H3, pierre angulaire de la future expérience audio

Le développement de la puce H3 est désormais une certitude. L'objectif principal de ce nouveau processeur est double : améliorer significativement la qualité audio et réduire drastiquement la latence.

Ces deux aspects sont cruciaux, non seulement pour l'écoute musicale, mais aussi pour la synchronisation avec les contenus vidéo et l'intégration future avec des appareils comme le Vision Pro.

La puissance de calcul supplémentaire offerte par cette puce serait la clé pour débloquer des fonctionnalités plus complexes et gourmandes en ressources.

Les premiers appareils à bénéficier de cette avancée pourraient être les AirPods 5. Succédant logiquement aux actuels AirPods 4, ils devraient conserver une segmentation en deux versions : un modèle standard et une déclinaison dotée de la réduction de bruit active (ANC).

La question reste ouverte quant à l'intégration de la puce H3 dans la prochaine itération Pro, qui pourrait être une simple mise à jour des AirPods Pro 3 ou un tout nouveau modèle estampillé AirPods Pro 4.

Des caméras pour une intégration plus profonde ?

Au-delà de la simple amélioration sonore, Apple envisage des ajouts matériels bien plus audacieux. L'analyste Ming-Chi Kuo évoque des mises à niveau "plus significatives", avec en tête de liste l'intégration de minuscules caméras infrarouges.

Ces capteurs ne seraient pas destinés à la prise de vue traditionnelle, mais plutôt à la collecte de données pour enrichir l'interaction avec l'écosystème. On peut imaginer des contrôles par gestes dans les airs ou une synchronisation poussée avec le casque Apple Vision Pro.

Cette perspective soulève néanmoins des questions, notamment sur la protection de la vie privée. L'intégration d'un tel dispositif pourrait se faire via une option haut de gamme, une sorte de version "premium" des AirPods Pro, permettant à Apple de tester le marché sans l'imposer à tous. Cette stratégie de diversification de l'offre est déjà à l'œuvre avec les AirPods 4 et leur variante ANC.

La santé, un axe de différenciation majeur

Les AirPods Pro 3 ont inauguré une nouvelle ère en intégrant pour la première fois un capteur de fréquence cardiaque. Ce dernier utilise une lumière infrarouge pour mesurer l'absorption lumineuse dans le flux sanguin.

Si cette fonctionnalité restera probablement l'apanage des modèles Pro, Apple n'entend pas s'arrêter là. Les futurs modèles pourraient accueillir d'autres capteurs de santé, comme un thermomètre pour mesurer la température corporelle.

Cette montée en puissance des fonctionnalités de bien-être confirme la stratégie d'Apple de faire de ses appareils des compagnons de santé. Toutefois, il est peu probable de voir ces innovations débarquer sur les AirPods 5 d'entrée de gamme, la firme de Cupertino réservant traditionnellement ses avancées les plus marquantes à ses produits les plus chers.

Le calendrier précis de ces lancements reste flou, mais le rythme de développement suggère que les AirPods 5 pourraient voir le jour à l'automne 2026. Une chose est sûre : la concurrence féroce sur le marché des écouteurs sans fil pousse Apple à innover sans relâche.