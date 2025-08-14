Avec le futur casque de réalité mixte Vision Pro 2 (dénomination à confirmer), Apple prépare peut-être un véritable bond technologique dans le secteur de la réalité mixte. Les dernières informations issues de fuites de code et des médias spécialisés révèlent l’intégration de la nouvelle puce M5 et de fonctionnalités d’Apple Intelligence inédites, offrant une expérience bien plus dynamique que le premier modèle.

Alors que la date de lancement se précise entre la fin 2025 et le printemps 2026, le Vision Pro nouvelle génération suscite déjà la curiosité, autant chez les passionnés que chez les professionnels du secteur.

Une puce M5 pour un changement de dimension

Découvert dans des mises à jour logicielles et confirmé par des fuites internes, la présence de la puce M5 sur le Apple Vision Pro 2 était anticipée. Elle marque une rupture significative avec la précédente génération équipée d’une puce M2 et d'un coprocesseur Apple R1 pour le traitement des données des caméras et capteurs.

Ce nouveau processeur, attendu pour intégrer également les futurs Mac et iPad Pro, promet une gestion beaucoup plus fluide des environnements virtuels et augmentés et un rendu graphique amélioré et des temps de latence grandement diminués, favorisant le confort d’utilisation.

Les choix de Apple portent clairement sur la puissance, tout en maintenant le design qui a fait la réputation du premier modèle mais en retravaillant l'ergonomie pour alléger le dispositif et le rendre plus facile à porter pendant plusieurs heures.

Apple Intelligence : vers une expérience enrichie par l’IA

L’autre grande nouveauté se situe du côté de l’ environnement Apple Intelligence. Cette suite de fonctionnalités d’intelligence artificielle améliorée fera partie intégrante du Vision Pro 2, permettant une gestion bien plus avancée des tâches complexes en réalité augmentée, qu’il s’agisse de reconnaissance de gestes ou de rendu spatial.





« Le M5 offre non seulement plus de puissance, mais il intègre à la fois une optimisation de l’autonomie et une meilleure gestion thermique ». Avec une puce Neural Engine renforcée, les utilisateurs pourront tirer parti d’un multitâche plus fluide et d’applications encore plus immersives. Apple répond ainsi aux critiques ayant visé le premier modèle sur la gestion de la batterie et la chauffe excessive.

Confort et ergonomie : des petits ajustements qui changent tout

Bien que le look du Vision Pro 2 reste fidèle au design du modèle original, Apple a entendu les retours d’utilisateurs sur le poids et le confort du casque. Un nouveau système de fixation est annoncé, spécialement pensé pour réduire les douleurs cervicales et permettre de porter le casque sur de longues sessions.

Des matériaux plus légers et un bandeau repensé réduiront la gêne liée au poids tandis que le verre à l’avant et le métal latéral devraient assurer une robustesse accrue et une esthétique premium.

Marché, disponibilité et perspectives : qui pourra s’offrir le Vision Pro 2 ?

Le prix du casque Apple Vision Pro 2 devrait se maintenir autour de 3 500 dollars. L’entreprise garde ainsi son positionnement haut de gamme, tout en travaillant à une version plus abordable destinée au grand public pour les années suivantes.

Ce choix de double stratégie est une réponse aux premières ventes jugées mitigées du Vision Pro d’origine : le public attendait un modèle moins onéreux, mais l’arrivée de la puce M5 risque bien de renforcer l’écart technologique avec la concurrence.

Le Vision Pro 2 promet tout de même son lot d'innovations avec des écrans micro-OLED de haute qualité et un suivi précis des yeux et des mains, clé dans les usages AR et VR modernes.

Des rumeurs évoquent enfin l’introduction de manettes dédiées pour les jeux en réalité étendue, corrigeant l’absence de contrôleurs physiques sur le premier modèle.