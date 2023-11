Commençons par les Apple AirPods 2. Leur utilisation est ultra simple : ils détectent quand vous les placez à l'oreille et s'activent automatiquement, et se mettent en pause dès que vous les retirez. Ils se connectent également 2 fois plus vite et de manière fluide quand vous passez d’un appareil à l’autre, comme un iPhone ou une Apple Watch.

Grâce à la puce H1, vous bénéficiez de l'assistance vocale de Siri et de 30% de latence en moins pour les jeux vidéo.

Les AirPods offrent 5 heures d’autonomie et jusqu’à 3 heures de conversation en une seule charge. Le boîtier permet plusieurs recharges et 24 heures d’autonomie.

Les Apple AirPods 2 sont en ce moment à 99,99 € pour les membres Cdiscount à Volonté avec le code AIRPODS10 au lieu de 128 €, soit une remise de 21%. La livraison est gratuite.





D'autres écouteurs sans fil sont en promotion, à savoir :

D'autres produits affichent des promotions, comme :

Montres connectées

Machines à café

