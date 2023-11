Commençons avec le multicuiseur 7 en 1 Ninja Foodi. D'une puissance de 1 460 W, il offre une capacité de 6 litres et 7 modes de cuisson pré-programmés : cuisson sous pression, friture sans huile, cuisson à la vapeur, cuisson au four/rôtir, saisir/faire sauter, griller et mijoter.

La technologie TenderCrisp permet de garder l’intérieur tendre et l’extérieur croustillant. Une fonction de maintien au chaud est disponible.

Il est livré avec un panier Cook & Crisp de 3,6 litres, une grille réversible, un couvercle de cuisson sous pression et un couvercle de rôtissage TenderCrisp.

Le multicuiseur 7 en 1 Ninja Foodi est en ce moment à 199,99 € au lieu de 249,99 €, soit une remise de 20% sur Amazon. La livraison est gratuite.

Passons maintenant à l'écran PC gamer Gigabyte M32QC. Incurvé et mesurant 31,5 pouces, il vous offre une vision profonde et une meilleure immersion. Sa résolution QHD 2560 x 1440 et sa fréquence de rafraîchissement de 165 Hz apportent un réalisme saisissant.

La technologie AMD FreeSync Premium Pro assure encore plus de fluidité, ce qui est parfait pour les gamers. L'écran est également doté d'une dalle VA 8 bits avec un temps de réponse de 1 ms.

Il est équipé d'entrées DisplayPort, HDMI, USB-C et KVM.

L'écran PC gamer Gigabyte M32QC est au prix de 259,90 € au lieu de 339,90 €, soit une remise de 24% sur Rue du Commerce. Livraison à partir de 5,99 €.



Enfin, terminons avec la montre connectée Samsung Galaxy Watch6 Classic reconditionnée. Elle est munie d'un cadran de 47 mm 30% plus grand et d'une couronne rotative pour choisir facilement les différentes fonctions et applications.

Elle offre une autonomie de 40 heures et une charge rapide : il suffit de 30 minutes pour passer de 0% à 45%.

Un GPS précis saura guider les randonneurs ou les cyclistes virage après virage.

La montre vous permet également de veiller sur votre santé. Une fonction coach sportif surveille votre fréquence cardiaque et vous prévient si des anomalies surviennent lors de vos efforts. Grâce au suivi du sommeil et à son traqueur optimisé, obtenez un suivi détaillé de vos phases de sommeil afin d'adopter des habitudes plus saines.

La montre connectée Samsung Galaxy Watch6 Classic reconditionnée est au prix de 265,99 € au lieu de 369,99 €, soit une remise de 28% sur la Fnac. La livraison est offerte.



Ne manquez pas non plus le Black Friday chez Huawei, les bons plans du moment sur Rue du Commerce ou encore les disques SSD en promo !