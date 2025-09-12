Lors de sa grande messe de rentrée, Apple a dévoilé les très attendus AirPods Pro 3, avec une promesse forte : une fonction de traduction en temps réel capable de briser la barrière de la langue.

Imaginez converser fluidement avec un interlocuteur étranger, la traduction arrivant directement dans vos oreilles. Une avancée majeure, mais qui laissera un goût amer aux consommateurs européens : une note sur une page de support d'Apple confirme que la fonctionnalité sera tout simplement absente du Vieux Continent à sa sortie.

Comment fonctionne cette traduction en temps réel ?

La fonctionnalité, propulsée par Apple Intelligence, est conçue pour être intuitive. Elle permet de comprendre quasi instantanément ce que dit une personne parlant une autre langue.

La magie opère aussi entre deux utilisateurs équipés d'AirPods compatibles, où la conversation est traduite à la volée pour chacun. Le service sera lancé avec cinq langues, dont le français, l'anglais et l'espagnol. Ironiquement, deux des trois langues les plus parlées en Europe ne seront pas accessibles via cette fonction sur le territoire de l'UE.

Cette traduction en direct s'annonce comme une avancée significative pour les voyageurs et les professionnels.

Pourquoi l'Europe est-elle encore une fois privée d'une nouveauté Apple ?

La raison n'est pas explicitement donnée, mais le coupable est tout désigné : le DMA (Digital Markets Act). Apple, dans sa page de support, indique sobrement que la fonction n'est pas disponible si "vous résidez dans l'UE et que le pays de votre compte Apple se trouve également dans l'UE".

Ce blocage rappelle étrangement le lancement retardé d'Apple Intelligence en Europe, que l'entreprise avait justifié par les "incertitudes réglementaires" liées à la législation européenne.

Le géant californien semble jouer la prudence à l'extrême, quitte à priver des millions d'utilisateurs d'une innovation majeure, créant de fait un marché technologique à deux vitesses au sein de l'Union européenne.

Quels appareils sont concernés et peut-on espérer un déblocage ?

Si les AirPods Pro 3 sont les premiers à intégrer cette nouveauté, ils ne seront pas les seuls. La fonction sera également déployée sur les AirPods 4 et les AirPods Pro 2 grâce à la mise à jour iOS 26.

Tout espoir n'est donc pas perdu pour les utilisateurs européens. Le fait que le français et l'allemand fassent partie des langues de lancement est un signe encourageant. Comme pour Apple Intelligence, qui a fini par arriver avec plusieurs mois de décalage, on peut imaginer qu'Apple finira par proposer la traduction en direct en Europe, une fois que ses équipes juridiques auront validé sa conformité avec le DMA. Aucune date n'a cependant été communiquée.

Foire Aux Questions (FAQ)

La fonction est-elle complètement bloquée ou juste retardée ?

Pour l'instant, elle est bloquée sans date de disponibilité future. Cependant, le scénario le plus probable est un simple retard, le temps pour Apple de s'assurer de la conformité de sa fonctionnalité avec le DMA européen, comme ce fut le cas pour les autres fonctions d'Apple Intelligence.

Quelles sont les autres nouveautés des AirPods Pro 3 ?

Outre la traduction, les AirPods Pro 3 introduisent un design d'embouts amélioré pour un meilleur maintien, une annulation de bruit active annoncée comme deux fois plus performante que la génération précédente, et l'intégration d'un cardiofréquencemètre.

Y a-t-il une astuce pour contourner ce blocage ?

La seule solution connue pour le moment serait d'utiliser un compte Apple enregistré dans un pays hors de l'Union européenne, comme les États-Unis. Cette manipulation reste cependant complexe et peu pratique pour l'utilisateur moyen.