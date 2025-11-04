C'est en décembre prochain, et probablement avec iOS 26.2, qu'Apple déploiera la Traduction en direct sur les AirPods dans l'Union européenne. Les utilisateurs français et européens pourront ainsi bénéficier à leur tour de cet interprète de poche.

Quels appareils pour profiter de la fonctionnalité ?

Pour utiliser la Traduction en direct, une configuration spécifique est requise. La fonctionnalité est réservée aux possesseurs d'AirPods Pro 3, d'AirPods Pro 2 ou d'AirPods 4 avec Réduction active du bruit.

Ces écouteurs doivent être associés à un iPhone compatible avec Apple Intelligence, ce qui implique un iPhone 15 Pro ou un modèle ultérieur, et avec iOS 26. C'est Apple Intelligence qui se charge du traitement.

Il est également nécessaire de télécharger l'application Traduire et les packs de langues désirés, ce qui permet un fonctionnement hors connexion.

La Traduction en direct est en outre aussi intégrée aux applications Messages, FaceTime et Téléphone.

Pourquoi ce lancement a-t-il été retardé en Europe ?

Le retard initial n'était pas technique, mais réglementaire. Apple a dû composer avec le Digital Markets Act (DMA), une législation qui vise à limiter le pouvoir des géants de la tech et à favoriser la concurrence.

Le groupe de Cupertino a dû se mettre au diapason et se conformer aux exigences du DMA. Ce dernier ouvre la voie à l'interopérabilité avec les AirPods pour des applications concurrentes de celles d'Apple qui évoque des travaux d’ingénierie supplémentaires.

Pour la Traduction en direct avec les AirPods, les langues prises en charge sont l'allemand, l'anglais, le chinois, le coréen, l'espagnol, le français, l'italien, le japonais et le portugais.