Apple profite de la version bêta publique d'iOS 18.2 pour annoncer que les utilisateurs seront en mesure de partager avec des tiers un lien sécurisé de l'emplacement d'une balise AirTag ou d'un accessoire du réseau Localiser.

La fonctionnalité est baptisée Share Item Location (Partager la position de l'objet). Elle permet de générer un lien avec l'application Localiser (Find My) sur iPhone, iPad ou Mac. Le but est donc d'obtenir de l'aide pour retrouver un objet perdu.

Apple explique que les destinataires de confiance d'un lien pourront consulter un site web indiquant l'emplacement de l'objet sur une carte interactive. Ce site sera automatiquement mis à jour quand l'objet perdu sera déplacé et affichera un horodatage du déplacement le plus récent.

Une fois l'objet perdu retrouvé, l'emplacement partagé sera désactivé. Un utilisateur pourra aussi décider d'arrêter manuellement le partage de la position d'un AirTag à tout moment. À défaut, le lien de partage expirera au bout de sept jours.

Dans le processus de récupération de bagages

Apple s'associe à un peu moins d'une vingtaine de compagnies aériennes qui desservent des millions de personnes dans le monde. Au cours des prochains mois, elles commenceront à accepter les positions Find My dans le cadre de leur service client et afin de localiser des bagages mal acheminés ou retardés.

Aer Lingus, Air Canada, Air New Zealand, Austrian Airlines, British Airways, Brussels Airlines, Delta Air Lines, Eurowings, Iberia, KLM Royal Dutch Airlines, Lufthansa, Qantas, Singapore Airlines, Swiss International Air Lines, Turkish Airlines, United, Virgin Atlantic et Vueling sont les premières compagnies aériennes concernées.

Apple précise que d'autres seront ajoutées au fil du temps et souligne avoir travaillé avec ses partenaires pour la mise en place de systèmes permettant d'accepter de manière privée et en toute sécurité la fonctionnalité Share Item Location. Elle s'appuie sur " les centaines de milliers d'appareils Apple déjà utilisés par de nombreuses compagnies aériennes. "

Une intégration dans WorldTracer

" L'accès à chaque lien sera limité à un petit nombre de personnes, et les destinataires devront s'authentifier pour visualiser le lien, soit à l'aide de leur compte Apple, soit à l'aide de l'adresse e-mail du partenaire. "

Le groupe de Cupertino ajoute que Share Item Location bénéficiera d'une intégration dans le système et service de traçabilité des bagages WorldTracer de SITA. Ce dernier revendique plus de 500 compagnies aériennes et plus de 2 800 aéroports à travers le monde.

N.B. : Source images : Apple.