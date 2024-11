La semaine dernière, la mise à jour iOS 18.1 a signé les débuts d'Apple Intelligence sur l'iPhone avec une poignée de premières fonctionnalités. Du moins en anglais (États-Unis) et en laissant de côté l'Union européenne qui devra patienter jusqu'en avril 2025.

Avec une sortie pour le mois de décembre prochain, la mise à jour iOS 18.2 va augmenter la dose de fonctionnalités Apple Intelligence sur iPhone 15 Pro et plus, dont Image Playground, Genmoji, Visual Intelligence (à la manière de Google Lens) ou encore des améliorations pour les Outils d'écriture et l'intégration de ChatGPT.

Dans le code de la bêta d'iOS 18.2, 9to5Mac a également repéré une nouveauté affublée du nom de BatteryIntelligence. Manifestement, Apple est désormais dans une logique qui consiste à accoler le mot Intelligence un peu partout.

Pas forcément avec iOS 18.2

9to5Mac évoque pour le moment un nouveau framework. Une application serait le calcul du temps pour recharger la batterie de l'iPhone. Il serait possible de recevoir des notifications avec des estimations du temps nécessaire pour atteindre certains niveaux de charge.

À ce stade, il n'y a pas de certitude au sujet d'une activation dans la version finale d'iOS 18.2. Du code trahit la présence de cette nouveauté, mais elle n'est pas encore prête et actuellement inopérante.

Rappelons que depuis iOS 18, Apple met mieux en avant la possibilité de définir des niveaux de recharge à ne pas dépasser pour la batterie de l'iPhone. Le choix de la limite de recharge se fait par tranches de 5 % entre 80 % et 100 %.