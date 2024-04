" Nous avons développé une IA souveraine, française, qui va révolutionner nos services publics et que nous mettons désormais au service des Français. " Le Premier ministre annonce... Albert pour l'administration française.

" La France est le premier pays européen à inaugurer une IA 100 % souveraine et à la mettre au service de nos services publics ", déclare Gabriel Attal. Ce projet d'IA générative a été développé par les équipes du Datalab d'Etalab de la Direction Interministérielle du Numérique.

Sur la plateforme Hugging Face, différents modèles Albert sont disponibles dans un dépôt AgentPublic. Divers usages sont prévus autour d'agents conversationnels ou de la synthèse de documents. Les modèles de fondation sont les grands modèles de langage open source Mistral 7B de Mistral AI (plus exactement une variante OpenHermes 2.5) et LlaMa 2 (7B et 13B) de Meta.

Pas pour remplacer les agents publics

" C'est parce que l'intelligence artificielle permettra de dégager encore davantage de temps à nos agents publics sur des procédures administratives qu'ils n'auront plus à réaliser dans la même ampleur, qu'ils auront davantage de temps à consacrer aux relations humaines avec les usagers ", assure le Premier ministre. " À l'IA les tâches rébarbatives, et aux agents publics, le lien avec nos concitoyens. "

L'IA souveraine Albert viendra notamment en appui des conseillers au sein des espaces France services. Ils pourront l'interroger en langage naturel pour obtenir des informations idoines et aiguiller au mieux des usagers en fonction de leur situation.

Gabriel Attal cite d'autres exemples pour l'IA souveraine à la française, y compris avec l'administration fiscale qui a déjà recours à des outils d'IA dans la lutte contre la fraude. " L'administration fiscale va déployer une IA pour pré-rédiger les réponses aux 16 millions de demandes annuelles en ligne. Chaque réponse restera validée, le cas échéant modifiée, par un agent. "

Et d'autres solutions d'IA souveraine

Les outils d'IA développés par l'État seront également impliqués dans la conduite de projets environnementaux déposés dans les directions régionales de l'environnement qui seront ainsi pré-instruits (installation de parcs éoliens, aménagements urbains).

Le Premier ministre met aussi en avant l'automatisation de la retranscription d'audiences judiciaires ou de dépôts de plaintes, la gestion des ressources humaines des personnels de la fonction publique, la détection des incendies et feux de forêt.

" Tant et tant d'autres cas d'usage d'IA dans nos services publics verront le jour au cours des prochains mois ", promet Gabriel Attal.