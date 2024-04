Dévoilé en septembre, Meta AI est le chatbot IA de Meta pour ses services et produits. Au ton amical et pour mener des discussions conviviales, il a été initialement introduit aux États-Unis en s'appuyant sur une optimisation du grand modèle de langage - LLM - Llama 2 du groupe qui fait le pari de l'open source.

Meta avait souligné un accès à des informations en temps réel, des réponses claires et la prise en compte d'interactions précédentes, ainsi qu'une capacité de génération d'images photoréalistes grâce au modèle Emu.

Le groupe de Mark Zuckerberg annonce désormais que Meta AI profite des dernières avancées avec Llama 3 et considère qu'il s'agit de l'assistant d'IA le plus intelligent disponible gratuitement. Il est en outre déployé pour davantage de pays.

Votre nouvel ami IA chez Meta

En plus des États-Unis, le déploiement de Meta AI touche une douzaine de pays* et uniquement en anglais pour le moment. Meta AI est proposé sur Facebook, Instagram, Messenger et WhatsApp, mais aussi le Web via meta.ai où il est même utilisable sans compte Facebook (pas d'enregistrement de l'historique, pas de synchronisation avec Messenger, pas de génération d'images…).

Disponible aux USA sur les lunettes connectées Ray-Ban Meta, Meta AI va prochainement arriver dans les casques Meta Quest.

Avec les applications de Meta, Meta AI peut être utilisé directement dans les divers fils, les discussions, la recherche et plus encore afin d'accomplir différentes tâches allant des plus amusantes aux plus sérieuses. Le chatbot IA intègre en outre les recherches des moteurs Google et Bing de Microsoft.

Aux États-Unis, la génération d'images en bêta sur WhatsApp et le Web depuis un prompt textuel est vantée en temps réel. Meta AI est en outre capable d'animer une image, de modifier son style ou de la transformer en GIF animé.

Bientôt Llama 3 avec 400 milliards de paramètres

En marge de l'évolution de Meta AI, Meta partage ses deux premières versions de Llama 3 avec 8 milliards et 70 milliards de paramètres (8B et 70B). Sachant qu'une version avec plus de 400 milliards de paramètres est en préparation.

Meta souligne que Llama 3 est pré-entraîné sur plus 15 000 milliards de tokens recueillis à partir de sources accessibles publiquement. Un jeu de données qui est sept fois plus volumineux que celui utilisé pour l'entraînement de Llama 2 et qui comprend quatre fois plus de code. Une série de filtres a été mise au point pour s'assurer de la qualité des données.

À souligner que Meta a eu recours à des données synthétiques pour l'entraînement de Llama 3 dans certains domaines (codage, raisonnement et contexte long notamment), et donc du contenu généré par d'autres modèles d'IA.

" Notre objectif dans un avenir proche est de rendre Llama 3 multilingue et multimodal, d'avoir une fenêtre contextuelle plus grande et de continuer d'améliorer les performances globales dans les fonctionnalités de base de LLM, telles que le raisonnement et le codage. "

* Afrique du Sud, Australie, Canada, Ghana, Jamaïque, Malawi, Nouvelle-Zélande, Nigeria, Pakistan, Singapour, Ouganda, Zambie et Zimbabwe.