Grâce à des ordinateurs chargés de suivre et d'identifier les articles dans les paniers, les clients d'Aldi pourront bientôt éviter l'étape redoutée du passage en caisse.

Cette solution, nommée ALDIgo, est en ce moment testée dans une boutique Aldi près de Chicago et succède à celle d'Amazon, qui a récemment abandonné une technologie similaire appelée "Just Walk Out". Aldi a choisi de collaborer avec Grabango, entreprise américaine spécialisée dans les solutions de paiement automatisé pour les magasins de détail.

Le système ALDIgo au Aldi d'Aurora, près de Chicago. Crédit : Grabango



Les clients peuvent effectuer leurs courses comme d'habitude, les articles étant automatiquement identifiés par le système. Une fois les achats terminés, ils payent via une borne dédiée en scannant leur smartphone, puis réglent avec leur carte de crédit ou l'application Grabango.

On a pu déjà constater que ce système, qui n'a pas nécessité de modifications majeures, permet aux clients de sortir plus rapidement du magasin, sans avoir à attendre en file ou à scanner leurs articles à la caisse.

Le pari semble donc réussi pour Grabango, qui nous accueille d'ailleurs sur son site avec ce petit rappel : "On passe 32,89 jours de nos vies à faire la queue dans les supermarchés."