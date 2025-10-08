Alors que les fans de la franchise Alien attendent des nouvelles d'Alien: Isolation 2, c'est une autre suite qui vient de faire une apparition inattendue. L'ESRB, l'organisme de classification des jeux vidéo aux États-Unis, a listé pour une courte période Aliens: Fireteam Elite 2, confirmant le développement d'une suite au shooter coopératif de 2021 avant même que son développeur n'ait pu l'annoncer.

Comment une simple classification peut-elle trahir un secret ?

L'organisme de classification américain, l'ESRB, est souvent le dernier rempart avant l'annonce officielle, et cette fois encore, il n'a pas failli à sa réputation de "fuiteur" involontaire.

La fiche du jeu, bien que rapidement retirée, a été repérée et a confirmé l'essentiel : le jeu existe, il est développé par Cold Iron Studios (comme le premier opus), édité par Daybreak Game Company, et prévu sur PC, PS5 et Xbox Series X|S. Sans surprise, il a écopé d'une classification "M for Mature", en raison du "sang, du gore et de la violence" inhérents à l'univers Alien.

À quel type de carnage faut-il s'attendre ?

Le premier opus était un shooter coopératif à la troisième personne assumé, lorgnant sans complexe du côté de Left 4 Dead : des équipes de Marines coloniaux lourdement armés face à des vagues incessantes de Xénomorphes. Malgré un accueil critique mitigé à sa sortie, le jeu a su trouver son public grâce à son action intense et sa fidélité à l'ambiance des films, comme en témoignent ses évaluations "très positives" sur Steam.





Cette suite devrait logiquement reprendre et améliorer cette formule. On peut s'attendre à de nouvelles classes de personnages, un arsenal plus fourni et, bien sûr, de nouvelles variantes de créatures à exterminer. Le fait d'abandonner les consoles d'ancienne génération (PS4, Xbox One) devrait également permettre au studio de pousser les curseurs techniques plus loin.

Pourquoi ce timing est-il parfait pour un retour des Xénomorphes ?

L'actualité de la franchise Alien est particulièrement riche. Alors que les fans attendent toujours des nouvelles d'une suite au chef-d'œuvre de l'horreur qu'est Alien: Isolation, cette annonce confirme que la licence explore aussi sa facette plus musclée. L'arrivée récente du premier jeu Fireteam Elite sur le Xbox Game Pass a considérablement élargi sa base de joueurs, et le succès de la série télévisée "Alien: Earth" sur Disney+ a ravivé l'intérêt du grand public pour cet univers.





Le terrain est donc parfaitement préparé pour accueillir une suite directe, capitalisant à la fois sur une communauté de joueurs déjà établie et sur l'engouement général pour la saga.

Foire Aux Questions (FAQ)

Sur quelles plateformes Aliens: Fireteam Elite 2 est-il prévu ?

Selon la fuite de l'ESRB, le jeu est prévu pour sortir sur PC, PlayStation 5 et Xbox Series X|S. Il semble que les consoles de la génération précédente, la PS4 et la Xbox One, ne soient pas concernées.

Qui développe et édite le jeu ?

Le jeu est développé par Cold Iron Studios, la même équipe que pour le premier opus. Cependant, l'éditeur a changé : c'est désormais Daybreak Game Company (qui a racheté Cold Iron Studios en 2020) qui est aux commandes, en remplacement de Focus Entertainment.

Quand le jeu sera-t-il annoncé officiellement ?

Une classification par l'ESRB intervient généralement lorsque le développement d'un jeu est déjà bien avancé. On peut donc s'attendre à une annonce officielle de la part de Daybreak Game Company ou de Cold Iron Studios dans les semaines à venir, pour une sortie potentiellement assez proche.