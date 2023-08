Durant la période du 21 aout au 28 aout 2023, AliExpress fait sa rentrée et nous propose une sélection d'articles affichant des promotions de divers types et diverses marques. De plus, le leader du e-commerce mondial propose des avantages, baisses de prix, codes promo et bien d'autres.

Les avantages dont vous disposez sont :

Jusqu’à -50% (TVA incluse)

Remise intermagasins sur tout le site

3 € de réduction tous les 25 €

8 € de réduction tous les 50 €

15 € de réduction tous les 75 €

Et, pour toujours nous régaler davantage, des codes sont utilisables :

13 € de remise dès 100 € d'achat : FR13

25 € de remise dès 200 € d'achat : FR25

45 € de remise dès 300 € d'achat : FR45

65 € de remise dès 400 € d'achat:FR65



Commençons avec le smartphone realme 10 5G. Ce téléphone portable est doté d'un écran Super AMOLED de 6,4" à une définition de 2400 x 1080 px. Il est propulsé par un processeur MediaTek Hélio G99 Octacore couplé à 8 Go de mémoire vive (RAM). L'appareil dispose d'un espace de stockage de 128 Go et d'une batterie de 5000 mAh. Côté photo, il affiche un double capteur arrière (50 et 16 MP) ainsi qu'une caméra frontale de 16 MP.

Ce smartphone realme 10 5G est proposé à 191,52 € au lieu de 252 € soit 24% de réduction chez AliExpress. La livraison vous coutera 4 € dans un délai de 10 jours.

