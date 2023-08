Aujourd'hui, nous allons vous proposer une sélection d'articles high-tech pouvant servir aux étudiants pour leur année à venir. Que ce soit un PC portable, une clé USB ou encore une montre connectée, le tout peut s'avérer utile.

Commençons avec le PC portable Asus Vivobook F515MA-EJ752W. Cet ordinateur portable est doté d'un écran de 15" FHD à une définition de 1920 x 1080 px. Il est propulsé par un processeur Intel Pentium Silver N5030 couplé à 8 Go de mémoire vive (RAM). Il intègre un chipset graphique Intel UHD Graphics et un disque SSD de 256 Go, sur lequel est installé Windows 11.

Ce PC portable Asus Vivobook F515MA-EJ752W est proposé à 379,99 € au lieu de 599,99 € soit 37% de réduction chez Rue du commerce. La livraison coutera 1,99 €, sous 48 heures.

D'autres PC portables affichent des remises comme :



Et d'autres produits sont également en promotion à savoir :

Montre connectée

Aspirateur balai

Clé USB



Et n'oubliez pas de consulter notre focus sur les casques gaming en promotion ainsi que notre top 3 du jour avec un Google Pixel 7 à moins de 500 €, un PC portable et une barre de son en promotion.