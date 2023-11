Le Black Friday est toujours actif chez AliExpress et ce jusqu'au 30 novembre à 9h ! Profitez toujours de jusqu'à 70% de réduction sur tout le site, avec le cumul de codes et de coupons de réduction.

Pour rappel voici les codes disponibles :

6 € de remise dès 45 € d'achat : FR06

10 € de remise dès 80 € d'achat : FR10

20 € de remise dès 150 € d'achat : FR20

50 € de remise dès 300 € d'achat : FR50

80 € de remise dès 450 € d'achat : FR80



et la liste des coupons :

- 4 € tous les 20 € dépensés

- 8 € tous les 40 € dépensés

- 12 € tous les 60 € dépensés

- 16 € tous les 80 € dépensés

Aujourd'hui, focus sur les smartphones à ne pas manquer, et ce y compris sur de grandes marques comme Samsung ou Apple.

Commençons par le Google Pixel 8 qui possède un affichage 6,2 pouces (écran Actua) avec rafraîchissement 120 Hz, mode Always On et poinçon pour le capteur photo avant.

Il intègre un Tensor G3 avec puce de sécurité Titan M2 et des capacités d'intelligence artificielle notamment sur la partie photo grâce à des fonctions avancées d'édition photo comme vidéo.

Le Pixel 8 possède un capteur principal grand angle 50 mégapixels et un capteur ultra grand angle 12 mégapixels avec autofocus.

Fonctionnant sous Android 14, le Pixel 8 profitera de 7 ans de mises à jour Android et correctifs de sécurité !

Affiché au prix officiel de 799 € la version 128 Go, vous trouverez le Google Pixel 8 au petit prix de 619 € avec le code FR80 ou AEFR80 (si plus disponible utilisez FR50 ou AEFR50) avec la livraison gratuite en 10 jours.



Vous trouverez de nombreux autres smartphones à prix cassé sur AliExpress pour ce Black Friday, et notamment les modèles phares de chez Apple (iPhone 15) ou de Samsung (Galaxy S23 Ultra) :



Remarque : si les codes FRxx ne fonctionnent plus, utilisez AEFRxx (donc FR20 et AEFR20 par exemple)



Et vous trouverez ci-dessous les principales pages dédiées durant le Black Friday :



Vous y trouverez d'autres promotions, comme par exemple la console PS5 à 470 € avec le code FR80 (ou FR50 si le premier ne fonctionne plus) ou encore la tablette tactile OnePlus Pad 8+128 Go à 329 € avec le code FR50.





Et n'hésitez pas à consulter nos autres bons plans comme les offres immanquables du Black Friday chez Darty / Fnac ou encore toutes les offres d'Amazon spéciales Black Friday.