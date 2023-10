Les smartphones Pixel 8 et Pixel 8 Pro constituent la nouvelle évolution de la gamme Pixel de Google et leur présentation coïncidera avec la diffusion de la version finalisée d'Android 14.

Les deux appareils mobiles conserveront le design de la génération précédente mais ils vont intégrer un nouveau processeur Google Tensor G3, toujours en partie développé par Google avec l'aide de Samsung.

On connaît déjà le détail de la configuration de la puce grâce aux nombreuses fuites en amont de l'officialisation des smartphones et l'on a même une bonne idée des performances attendues.

Déjà des résultats en benchmark

Sans attendre la conférence de Google, PBKReviews a déjà réalisé un déballage des deux smartphones et leur a fait passer des benchmarks. Il s'avère que les Pixel 8 et Pixel 8 Pro, tous deux dotés du Tensor G3 et dans leur version finale, obtiennent des résultats différents sur Geekbench 6.

L'écart de performances est de l'ordre de 11% en faveur du Pixel 8 Pro en test single core et 7% environ pour le test multicore. Une même différence est constatée avec le Wild Stress Test de 3DMark.

A ce stade, la piste la plus probable est celle d'un système de refroidissement plus conséquent sur le Pixel 8 Pro qui lui permet de mieux gérer les charges de travail lourdes.

Un peu de chauffe en prime

Ce dimensionnement différent du système de refroidissement pourra avoir des conséquences sur l'apparition du throttling, ce mécanisme de protection du processeur qui limite sa cadence mais aussi ses performances le temps de redescendre en température.

Selon ces premières données, le Pixel 8 pourrait être amené à souffrir de l'effet de throttling un peu plus rapidement que la version Pro sur des charges de travail similaires.

Les deux smartphones tendent aussi à chauffer, malgré la gravure en 4 nm et les précautions prises pour éviter leur échauffement. PBK Reviews indique avoir constaté des températures de 45 à 46 degrés pour les deux modèles, ce qui n'est pas excessif mais se fait nettement sentir en main.

Il reste à voir ce que donneront les smartphones Pixel 8 et Pixel 8 Pro dans des usages réel du quotidien et non dans les benchmarks qui ne mettent en valeur que certains aspects et dans des cas d'usage extrêmes.