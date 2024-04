Les Choice Day AliExpress se terminent ce soir ! Économisez jusqu'à -60% sur tout le site, avec en plus les codes promo suivants :

-3 € dès 29 € d'achat : FRCD3

-8 € dès 69 € d'achat : FRCD8

-20 € dès 169 € d'achat : FRCD20

-30 € dès 239 € d'achat : FRCD30

-50 € dès 369 € d'achat = FRCD50

Voici une sélection de smartphones, encore en réduction pendant quelques heures.

Commençons avec le OnePlus 11 5G 256 Go.

Il dispose d'un écran Super Fluid AMOLED 2K de 6,7 pouces avec technologie LTPO, capable d'ajuster dynamiquement son taux de rafraîchissement de 1 Hz à 120 Hz et prend en charge Dolby Vision HDR et HDR10+.

Le smartphone est équipé de la 3ème génération de caméra mobile Hasselblad, comprenant un objectif principal de 50 MP avec stabilisation optique de l'image (OIS), un ultra grand angle de 48 MP, un téléobjectif portrait de 32 MP et une assistance matérielle pour une calibration naturelle des couleurs.

Il est alimenté par un processeur Snapdragon 8 Gen 2, accompagné de 16 Go de RAM LPDDR5X et de fonctionnalités de ray-tracing. La technologie RAM-Vita compresse les applications et optimise celles utilisées régulièrement, permettant une gestion plus efficace de la mémoire.



On trouve également deux haut-parleurs Dolby Atmos et le smartphone est livré avec un chargeur SUPERVOOC 100 W.

Le OnePlus 11 5G 256 Go est à 533,33 € avec le code FRCD50 sur AliExpress avec la livraison gratuite d'Espagne. Son prix officiel est 919 €.



Voici d'autres smartphones affichant des remises sur AliExpress :



