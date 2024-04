Commençons avec le OUVIS AMR5.

Il embarque un processeur Ryzen 7 5700U avec 8 cœurs, 16 threads et une vitesse d'horloge pouvant atteindre 4,3 GHz.

Il offre trois modes pour s'adapter à vos besoins :

Le mode silencieux / économie (10 / 15 W), qui diminue le bruit du ventilateur à 38 dB, idéal pour des activités telles que le streaming en silence ou des tâches légères,

Le mode automatique (15 / 20 W), pour des tâches de moyenne envergure ou des activités de divertissement,

Le mode performance (20 / 25 W), recommandé pour des tâches intensives et une expérience de jeu immersive.

Le AMR5 est doté d'un système de refroidissement combinant un alliage de cuivre et un ventilateur à haute vitesse, afin de garantir une dissipation thermique efficace.

On trouve 16 Go de RAM DDR4 double canal extensible jusqu'à 64 Go (2x 32 Go) ainsi qu'un SSD de 512 Go. 2 emplacements pour SSD M.2 (NVME / NGFF) extensibles jusqu'à 4 To (2x 2 To) sont disponibles.

Les ports HDMI, DP et Type-C permettent d'afficher sur 3 écrans en même temps en 4K 60Hz.

Le mini PC prend en charge le WiFi 5, le Bluetooth 4.2 et intègre également un port RJ45 1 Gb/s.

Le OUVIS AMR5 est à 289,99 € avec le code NNNFRAMPC sur Geekbuying. Livraison gratuite de Pologne.



Passons maintenant au OUVIS S1.

Il est doté d'un processeur Intel Alder Lake-N95 de 12ème génération avec 4 cœurs, 4 threads et pouvant atteindre une fréquence de 3,4 GHz.

Il arbore une lumière RGB sur le côté et intègre un petit écran LCD qui vous permet de surveiller entre autres l'état de fonctionnement, l'heure ou la température.

Le mini PC est équipé de 16 Go de mémoire vive DDR4 et d'un SSD de 512 Go. De plus, il offre deux emplacements M.2, l'un compatible avec SATA et l'autre pour PCIE / SATA.

Il peut afficher en 4K HD sur 2 écrans simultanément et Windows 11 est préinstallé.

Le Bluetooth 4.2 et le WiFi 5 sont pris en charge et un double port LAN Gigabit est intégré.

Le OUVIS S1 est à 159,99 € avec le code NNNFROVS1 sur Geekbuying. La livraison de Pologne est offerte.



Enfin, enchaînons avec le OUVIS GK3 Plus.

Il est équipé d'un processeur Intel Alder Lake N95 à 4 cœurs pouvant atteindre 3,4 GHz et garantit une dissipation thermique efficace grâce à son ventilateur.

La configuration inclut une mémoire vive DDR4 de 16 Go ainsi qu'un SSD SATA de 512 Go. Un second emplacement est disponible pour étendre le stockage jusqu'à 2 To.





Le mini PC peut afficher sur 3 écrans en même temps en 4K 60Hz grâce à ses deux ports HDMI et à son port VGA.

Il prend en charge le WiFi 5 et le Bluetooth 4.2 et un port LAN est intégré.

Le OUVIS GK3 Plus est au prix de 149,99 € avec le code NNNFRGK3P sur Geekbuying. Livraison gratuite depuis la Pologne.



