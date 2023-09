AliExpress lance ses French Days en nous proposant un paquet de promotions dans différentes catégories. Les Mini PC sont à l'honneur, mais beaucoup d'autres articles affichent des remises.

Commençons avec le mini PC BMAX B2 Pro. Cette tour miniaturisée dispose d'un processeur Intel Celeron J4105 couplé à 8 Go de mémoire vive. Il est doté d'un chipset graphique Intel UHD Graphics et d'un disque SSD de 256 Go sur lequel est installé Windows 11. Côté connectique, vous pourrez retrouver 2 ports HDMI, 5 ports USB 3.0, un port Ethernet 1 Gbps et le Wifi / Bluetooth.

Ce mini PC BMAX B2 Pro est proposé à 139,99 € au lieu de 280 € soit 50% de réduction chez AliExpress. La livraison est offerte sous 5 jours, depuis l'Espagne.

Pour rappel, AliExpress clôture la journée de la marque Xiaomi. Un des best-sellers de cette occasion n'est autre que la tablette Xiaomi Redmi Pad SE. Cette tablette tactile est dotée d'un écran de 11" FHD+ à un taux de rafraichissement de 90 Hz. Elle est propulsée par un processeur Snapdragon 680 couplé à 4 Go de mémoire vive (RAM) et dispose de 128 Go d'espace de stockage.

Cette tablette Xiaomi Redmi Pad SE est proposée à 170,57 € au lieu de 284 € soit 40% de réduction chez AliExpress. La livraison est offerte dans un délai de 3 jours depuis la France.

