En cette fin de journée, nous allons vous proposer une liste de produits affichant de belles réductions, ce qui vous permet de ne pas trouer votre portefeuille en ces temps d'inflation.

Commençons par le pack console PlayStation 5 Standard + EA Sports FC24. C'est une console de salon qui lit le Blu-Ray. Cette machine succède à la PS4 et intègre, avec elle, une toute nouvelle architecture matérielle avec un CPU Octa-Core AMD cadencé à 3,5 GHz accompagné de 16 Go de RAM GDDR6 et d'un GPU AMD RDNA 2. La PlayStation 5 propulse la marque Sony dans le monde des consoles de jeu haut de gamme et next gen. De plus, en cadeau, vous obtiendrez le jeu EA Sports FC24 (succédant à la saga FIFA).

Ce pack console PlayStation 5 Standard + EA Sports FC24 est soldé à 499,99 € au lieu de 619,99 € soit 19% de réduction chez Fnac. Le tout est en précommande et sera disponible à partir du 29 septembre 2023.

D'autres articles affichent des remises comme :

Audio

TV

PC gaming

Divers



Et n'oubliez pas de consulter les offres incroyables sur les tablettes Apple iPad chez E.Leclerc ainsi que les French Days chez Fnac et Darty avec un Apple iPhone 14 Pro à moins de 1150 €, mais pas que !