AliExpress, acteur majeur du commerce informatique asiatique, nous propose de belles offres sur une multitude de smartphones. Durant une courte période, du 26 au 29 juillet 2023, les promotions vont pleuvoir. Nous avons sélectionné les plus jolies réductions que nous avons pu constater, et il y a du lourd.

Commençons avec le smartphone Xiaomi Redmi Note 11. Ce téléphone portable est doté d'un écran FHD+ de 6,5" 90 Hz à une définition de 2400 x 1080 pixels, intégrant un appareil photo de 16 MP pour les selfies. Son processeur MTK G88 et ses 4 Go de RAM s'occuperont de faire tourner la bête pour qu'elle ne rame pas. Vous pourrez stocker l'intégralité de votre vie numérique dans ses 128 Go de stockage et vous pourrez tout consulter sans risque de panne grâce à sa batterie de 5000 mAh. La charge rapide 22,5 W rechargera ce mobile en un éclair. Ses trois capteurs photo à l'arrière (50, 8 et 2 MP) vous procurent des photos de haute qualité.

Ce smartphone Xiaomi Redmi Note 11 est proposé à 164,62 € au lieu de 233 € soit 29% de réduction chez AliExpress. La livraison est prévue en 3 jours, expédiée depuis la France.

D'autres smartphones sont également en promotion à savoir :



Toutes ces offres, et bien d'autres, sont disponibles sur AliExpress.



