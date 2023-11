Le Singles' Day sur AliExpress est de retour ! A partir de ce samedi 11 novembre à 9h et jusqu'au 18 novembre, profitez de nombreux coupons promos, de la livraison gratuite, et surtout de jusqu’à -50% sur tout le site. Pour rappel, cette fête à la base chinoise est maintenant devenue un événement mondial encore plus gros que le Black Friday américain !

Voici les codes promos AliExpress :

15 € de remise dès 100 € d'achat : FR15

30 € de remise dès 200 € d'achat : FR30

30 € de remise dès 200 € d'achat : 50 € de remise dès 300 € d'achat : FR50

50 € de remise dès 300 € d'achat : 100 € de remise dès 500 € d'achat : FR100





Nous avons obtenu en plus des codes exclusifs pour GNT :

8 € de remise dès 50 € d'achat : GNT08

40 € de remise dès 250 € d'achat : GNT40





Aujourd'hui, voyons voir quelles bonnes affaires du 11.11 d'AliExpress on peut trouver du côté des ordinateurs portables et mini PC. Nous vous avons fait une petite sélection de modèles affichant des remises très intéressantes. Des ruptures de stock étant à prévoir vu les prix, nous vous conseillons d'acheter votre produit ce 11 novembre !



Commençons par le PC portable BMAX S13A. Fin et léger, il est doté d'un clavier sans bord et d'un pavé tactile large et précis, pour rendre la navigation et la tape plus agréables. Son écran FHD IPS LCD de 13,3 pouces vous fait profiter de couleurs riches et d'un angle de vision étendu de 178°.

Il embarque un processeur Intel Celeron N3350 cadencé à 2,40 Ghz, pour plus de fluidité dans vos tâches, et sa carte graphique est une Intel UHD de 9ème génération.



Niveau stockage, il offre 8 Go de RAM LPDDR4, d'une vitesse de lecture et d'écriture 50% supérieure, et un SSD de 128 Go.

Le système Magic Audio fournit un son de qualité avec des basses améliorées, et la batterie vous fait profiter de 6 à 8 heures d'autonomie.

Le BMAX S13A est au prix réduit de à 131,51 € avec le coupon + le code FR15 ou AEFR15, au lieu de 338,56 €.

D'autres ordinateurs portables et mini PC sont en promotion pour le Singles' Day AliExpress, à savoir :

Et vous trouverez ci-dessous les liens utiles pour découvrir d'autres promotions :



Consultez également les 50 offres à ne pas rater pour le Singles' Day AliExpress, notre sélection de tous les smartphones en promotion chez AliExpress, ou encore les remises Gshopper pour le Singles' Day.